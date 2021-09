Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala je u SAD na poziv predsjednika Zorana Milanovića, koji tamo sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Bivša predsjednica u Americi će obaviti neke neformalne razgovore, javlja Dnevnik.hr.

"Obavljam dužnosti u području međunarodnih odnosa, sigurnosne politike i drugih elemenata u sklopu programa rada Ureda bivše predsjednice", rekla je Grabar-Kitarović te dodaje kako putne troškove snosi sama.

Bivši veleposlanik u SAD-u Miomir Žužul pohvalio je potez Milanovića. "Mislim da predsjedniku Milanoviću treba čestitati na takvom jednom iskoraku, malom, ali u dosadašnjoj praksi velikom. Mislim da to dokazuje jednu zrelost demokracije u Hrvatskoj, a pokazuje i državnički pristup predsjednika Milanovića te bivše predsjednice", kazao je Žužul.

Bivša predsjednica predsjedat će panelom vezanim za Afganistan

Grabar-Kitarović će, između ostalog, odraditi i sastanke u Nacionalnoj zakladi za demokraciju, a sljedeći će tjedan predsjedati panelom oko Afganistana u organizaciji ureda za veterane.

"Ona je dok je radila u NATO-u i kao predsjednica imala dosta uvida u to što se događa tamo i drugo je, pogotovo povezano s Afganistanom, pitanje sudbine žena i obitelji. Imati u svojoj delegaciji nekoga iz vlastite države tko je uz to i bivši predsjednik i tko se dobro razumije u ta pitanja, ja mislim da je to jako dobra odluka predsjednika", kazao je Žužul.