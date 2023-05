Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 28. obljetnice Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ u Okučanima, te je s izaslanstvom položio vijenac i zapalio svijeću kod spomen obilježja „Kristalna kocka vedrine“.

Nakon toga, Milanović je sudjelova na obilježavanju Međunarodnog praznika rada u organizaciji Sveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) u zagrebačkoj Tvornici kulture te se tom prigodom obratio okupljenima.

"Sretan 1. svibanj. Ovaj datum mnogi su kroz povijest brutalno zlouporabljivali i koristili. Ovo je bio neradni dan i u vrijeme Hitlera i Staljina i u vrijeme demokracija. Niste bili povezani ni s jednom strankom, to vam olakšava poziciju u vremenima koja su teška. Vi ste javni sektor, koji u Hrvatskoj nije velik toliko koliko se priča i izmišlja", kazao je uvodno predsjednik.

'Nisam došao dijeliti savjete Vladi...'

"Nisam došao ovdje dijeliti savjete Vladi jer to nisam trpio kad sam bio premijer. Ne mislim ponovno biti premijer, čovjek mora znati gdje mu je mjesto", kazao je Milanović i tako izazvao smijeh okupljenih. "No, taj odnos između mene, koji sad ovdje nastupam iz jedne komforne pozicije, i obećati bolji svijet od utorka, jer to ne postoji", nastavio je Milanović te istakno da svaka vlada nastoji zadovoljiti interese javnog sektora. Međutim, dodao je, to nije uvijek realno niti moguće.

"Kada su moji preci odlazili kao slabo školovani ljudi, generaciju dvije prije naše, u Ameriku, Austraiju, Kanadu, čekali su ih odlično plaćeni poslovi u industriji, s dobrim plaćama. Kupovali su zemljišta i kuće kakave danas ne bi predsjednik mogao zaraditi. To vrijeme je prestalo zato što je netko zaključio da mora biti produktivniji", kazao je Milanović te istaknuo da je produktivnost kapitala dovela do toga da se proizvodnja premjeti u Kinu.

"Poslovi su izgubljeni i jednostavniji poslovi su došli, slabije plaćeni. Natrag nema. Kina je postala strahovito jaka i više nikada neće biti slaba i to je naprosto cijena komfora na koji smo svi mi pomalo navikli, a najizraženije je tamo gdje je najviše novca", kazao je Milanović.

'Bavite se inflacijom'

Istaknuo je da je u Njemačkoj BDP 61 tisuću dolara po glavi stanovnika, a u Hrvatskoj 40 tisuća dolara.

"Mi nismo siromašna zemlja. Mi smo zemlja više razine razvoja. Oni računaju da toliko imamo. Ali ono što govore brojke može biti jako varljivo", kazao je Milanović.

Poručio je radnicima da su njihova prava do Drugog svjetskog rata izborena borbom, a nakon toga sindikalnom borbom s lijevi, desnim i vladama centra diljem Europe. Poručio je sindikatima da im želi uspjeh u borbi s inflacijom.

"A koliko ćete biti uspješni, to su faktori na koje ne možete utjecati. Mi smo ušli u EU, mi smo se odrekli monetarnog suvereniteta, to više nemamo, to ne postoji i mi ne odlučujemo, već netko drugi. O tome kolika će biti inflacija, mi također nemamo utjecaja na to. A inflacija hrane i ostalih potrepština udara one koji imaju najmanje plaće", kazao je Milanović.

"Da sam sindikalac, možda bi na tome inzistirao i više nego na drugim stvarima, jer to je kao opaka kronična nezarazna bolest, koja te rastura kao hipertenzija ili neke vrste hepatititsa koje nisi stekao prekomjernim nazdravljanjem. Srozava ti standard. Ova inflacija je najopasnija za ljude koji su vaši članovi. Za ljude mog statusa ona je manji problem. Da bih ostao vjeran tome da neću puno govoriti, jer savjete nemam i da imam ne bi ih davao, dao sam samo jedan - bavite se inflacijom", kazao je Milanović.

'Jako smo ovisni o ljudskom komforu'

Dotaknuo se i odljeva radne snage.

"To je već viđeno. To što se događa nama događalo se i drugima. Rumunjska je ostala bez tri milijuna stanovnika. Baltičke države, jednako tako. Međutim, one su kao male i najosjetljivije na fluktuacije, tamo su uvijek najveći gospodarski padovi i oporavci, najviše stope inflacije međutim, razvili su se bez ljudi, rast im je bio bez ljudi. Poljska tek sada probija demografske rupe, Slovenija i Mađarska nisu imale taj problem, no jednako su statične kao i ove druge države. Uloge su davno podijeljene i svatko ide svojim putem, Njemačka je Njemačka, Grčka je Grčka", kazao je predsjednik.

Istaknuo je turizma kao važnu granu za nas.

"Usporedimo se s Grčkom koja je nekada bila uzor. Hrvatska je sada iznad toga. A to je nešto gdje smo stjecajem okolnosti bili dovedeni, da nam to bude jedini pravi resurs. Naravno, to ima svoje nuspojave, da se ništa više ne proizvodi i da smo jako ovisni o ljudskom komforu. Jednom kada nestane, više nam nitko neće doći. I zato je za nas važno stanje mira i da se ne puca oko nas. Sretan Prvi maja, živjeli", zaključio je Milanović.