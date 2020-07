MILANOVIĆ POTVRDIO DA JE U SLUŽBENOM PRIOPĆENJU UZEO CITAT IZ ALAN FORDA: ‘Drago mi je da ste to skužili…’

O ovotjednom priopćenju iz Ureda predsjednika dosta se pričalo, naročito zbog fraze ‘svaki šesti petak u mjesecu od 12 do podne’

Predsjednik Republike Zoran Milanović prošle srijede nije došao na konstituirajuću sjednicu novog saziva Hrvatskog sabora, a na upit novinara kakvih je obveza imao i gdje je u to vrijeme bio, iz Ureda predsjednika poslano je priopćenje u vrlo ironičnom tonu.

Neuobičajeno priopćenje s Pantovčaka

“Prije, za trajanja i nakon konstituirajuće sjednice Hrvatskog sabora predsjednik Republike bio je u Uredu PRH gdje je imao radne i službene sastanke. Kretanje službenih vozila Ureda PRH ne možemo komentirati jer je njihovo kretanje u nadležnosti UPPS-a, ali njihov izlazak izvan Ureda PRH ne znači da je uvijek u njima i predsjednik Republike. Želite li fotografirati predsjednika Republike na rečenoj lokaciji možete to učiniti svakog šestog petka u mjesecu od 12 do podne. Bilo bi to moguće i češće kada lokal ne bi bio napučen visokim dužnosnicima Vlade i članovima njihove obitelji iz neposredne okolice”, glasio je odgovor iz Ureda predsjednika poslan Jutarnjem listu, nakon što je njegovo službeno vozilo uočeno toga dana ispred zagrebačkog restorana Tač.

Misao Broja 1 iz stripa Alan Ford

O tom se priopćenju dosta pričalo, naročito zbog fraze “svaki šesti petak u mjesecu od 12 do podne”. Dobri poznavatelji kultnog stripa “Alan Ford” prepoznali su da citat potječe otamo te da spomenutu rečenicu Broj 1 izgovara pred Bobom Rockom. Danas je, gostujući u emisiji “Točka na tjedan” televizije N1, predsjednik Milanović potvrdio da je u priopćenju njegovog Ureda iskorištena ta rečenica iz čuvenog stripa.

“Drago mi je da ste skužili Alana Forda”, kazao je Milanović voditeljici Nataši Božić.

Na njezinu opasku kako se čini da mu je uzor Donald Trump, Milanović je kazao: “Nije. Pitanje je što je Trump čitao uopće. Alana Forda nije sigurno.”

