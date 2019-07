MILANOVIĆ POSLAO OŠTRU PORUKU NAKON POGIBIJE HRVATSKOG VOJNIKA: ‘Trebamo otići iz Afganistana. To nije naš rat!’

Zoran Milanović je u sklopu svoje predsjedničke kampanje danas bio u Osijeku, otkuda je odgovorio na pitanja vezana uz trenutna politička zbivanja

Predsjednički kandidat Zoran Milanović obilazi Slavoniju. Danas je bio u Osijeku, gradu u kojem je nedavno bila i Kolinda Grabar Kitarović koja je posjetila gospodarstvenike. Njegov je, pak, fokus na mladima, pa je došao na pop-up party. Rekao je kako je došao u “izmješteni ured”, aludirajući na česte selidbe Ureda Predsjednice.

Konstruktivan, a ne destruktivan

No, ozbiljnim je tonom za RTL rekao kako želi biti konstruktivan predsjednik: “Rekao sam da neću biti destruktivan i da neću pakostiti bilo kojoj Vladi pa ni ovoj Andreja Plenkovića. Neću tražiti da ode ni ostavku premijera, to predsjednik Republike ne može raditi. A to smo gledali prije pet godina, i to nije dobro”, rekao je Milanović i dodao kako trenutno nije ni u kakvim odnosima s premijerom.

O poreznoj reformi misli kako je njegova vlada bila sustavnija: “Ne bih se usudio to nazvati reformom, kao što se nisam ni tada usudio to nazvati reformom. Ne može biti reforma nešto što se, kao ova Vlada, radi u četiri koraka. To nije reforma nego ispipavanje”.

Trebamo otići iz Afganistana

Komentirao je i pogibiju prvog hrvatskog vojnika u Afganistanu ocijenivši kako je smanjenje broja hrvatskih vojnika u toj zemlji važna tema o kojoj treba razgovarati. Podsjetio je kako je broj vojnika koji su bili u Afganistanu u vrijeme kad je postao premijer bio 350.

“Taj smo broj smanjili na 50, a sada ih je tamo 90. Smatram da taj broj treba smanjiti jer ne da to nije naš rat, nego to nije ni NATO-ov rat jer i oni tamo obavljaju policijske poslove. To je nepotreban rizik”, rekao je.

Podsjetio je da je HV je tamo od 2003. godine kada je bio pomoćnik ministra vanjskih poslova i o tome razgovarao sa tadašnjim premijerom Ivicom Račanom i ministrom Toninom Piculom.

“Ta ideja je tada začeta upravo zato da kao buduća članica i aspirant na članstvo u NATO-u pokažemo da smo spremni preuzeti određene obaveze. Dakle, na neki način imam odgovornost zbog čega je Hrvatska vojska otišla tamo. Otići ću tamo kao što sam svojevremeno s Ivom Josipovićem povukao Hrvatsku vojsku sa Golanske visoravni čim su se hrvatski vojnici našli u opasnosti. Povlačenje Hrvatske vojske iz Afganistana je tema o kojoj treba razgovarati“, zaključio je Milanović.

