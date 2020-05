MILANOVIĆ POKLOPIO KRITIČARE? ‘Moja poruka građanima je – glasajte, a ja ću vidjeti’; Ipak novi zrakoplovi? ‘Čekamo nemoralnu ponudu’

Predsjednik države referirao se na, po mnogima spornu, izjavu koju je dao u intervjuu prije šest dana, kada je rekao da je upitno hoće li glasati: ‘Ja nisam analitičar, ja sam izabrani predsjednik Republike Hrvatske i, prema Ustavu, uloga koja je stavljena s razlogom u rezervat i ograničenja. Kad tako definirate predsjednika Republike, krajnje je licemjerno očekivati od njega nešto. On treba pozvati, ali sam bi se trebao suzdržati’

Predsjednik države Zoran Milanović prilikom obilježavanja Dana oružanih snaga komentirao je i svoju izjavu, koju je dao u intervjuu Novoj TV prije šest dana, kako ne zna hoće li izaći na izbore. On je tada rekao da je “pitanje hoće li uopće glasati. Možda će moj glas presuditi.” Time je navukao mnoštvo kritika, poglavito iz HDZ-a. No, time se ne opterećuje.

“Ne živimo mi u vremenu poruka, vidjeli smo u ovoj krizi kako se ljudi znaju brinuti sami o sebi, država tu nekad i previše pomaže. Nevjerojatno mi je da netko ne bi znao što napraviti. Neobično je kako je jedna moja dobronamjerna i defanzivna izjava izazvala reakciju nekoliko analitičara”, rekao je Milanović.

MILANOVIĆ O IZBORIMA: ‘Ovo je prvi put da moja koža neće biti na štavljenju. Zašto bih nekome govorio za koga sam glasao?’

Licemjerna očekivanja

Pozvao je i građane da izađu na izbore te iskoriste svoje pravo glasa. Dodao je kako je to pravo, a ne dužnost te pozvao građane da “izađu na izbore i biraju, a ne da ponište listić”.

“Ja nisam analitičar, ja sam izabrani predsjednik Republike Hrvatske i, prema Ustavu, uloga koja je stavljena s razlogom u rezervat i ograničenja. Kad tako definirate predsjednika Republike, krajnje je licemjerno očekivati od njega nešto. On treba pozvati, ali sam bi se trebao suzdržati. Moja je poruka – glasajte, a ja ću vidjeti, jer ne želim da se uz moje djelovanje pripisuje bilo kakva pristranost”, poručio je Milanović građanima i dodao kako je to njegov stav, javlja N1.

Ne zamara se SDP-om

Dodao je da su brojne kategorije građana isključene iz političkog života, iako to nije predviđeno Ustavom te naglasio kako se ne zamara šansama SDP-a na parlamentarnim izborima i kako neće pozivati na Pantovčak svakoga tko je ušao u Sabor, već će mandat dati onome tko dokaže da je skupio dovoljno ruku za sastavljanje vlade.

O poslovanju Ine i MOL-a: Ne znam dovoljno o temi

Na pitanje o poslovanju Ine i novim medijskim saznanjima da se nafta šalje na preradu u Mađarsku, Milanović je kazao da ne zna dovoljno o toj temi.

“Da bih imao stav, moram znati malo više. Da bi se ona prerađivala u Rijeci moraju postojati poslovni razlozi, koji su to razlozi ja ne znam. Ne znam koji su motivi vlasnika INA-e, a to je velikom većinom nažalost mađarska kompanija MOL. Nažalost to je bilo pogrešno, štetno za Hrvatsku”, ustvrdio je Milanović.

Istaknuo je da riječka rafinerija mora raditi.

“To je pitanje koje nikada nije precizno ugovorno određeno, to je bilo više obećanje koje su ljudi iz Budimpešte dali, a zna se tko je to potpisivao. Zašto se ta nafta mora prerađivati u Rijeci? Možda je to dobro, ali to je odluka ljudi koji vode i uređuju i imaju vlasnički udio u nafti. Tko su ljudi koji trebaju reći je li to dobra stvar, jesu li se oni toj stvari suprotstavili ako nije dobra? To su pitanja koja morate postaviti resornom ministru i onome tko mu je šef”, naglasio je.

‘Vjerojatno ćemo nabavljati nove zrakoplove’

Predsjednik Milanović sastao se jučer s hrvatskim vojnim vrhom na Pantovčaku, gdje su raspravljali o stanju u vojsci. Iako nije mogao otkriti detalje razgovora, naglasio je da će se vjerojatno nabavljati novi vojni zrakoplovi.

“Vjerojatno ćemo nabavljati, to sa sigurnošću mogu reći. Kada se situacija malo smiri, ali učinit ću sve da to ne bude na način na koji je to rađeno prije tri godine. Puno jasnije da se odgovornost preuzme u jednom trenutku. To mora napraviti premijer. Realno govoreći nema tu puno izbora: SAD ili netko sa zapada tko da nemoralnu ponudu”, istaknuo je Milanović.

Nedolazak Plenkovića i Jandrokovića: Time šalju poruku svojim biračima, a ne meni

Na pitanje šalju li njemu premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković poruku kada neće doći na svečani prijem za HV na Pantovčak, Milanović je kazao kako je šalju svojim biračima, a ne njemu.

“To je tako u politici. Ne bih od toga radio nikakvu vijest. Oni su u kampanji, vidjet ćemo se vjerojatno na polaganju vijenaca za dva tri dana na 30. svibnja”, kazao je Milanović.

O novom datumu održavanja Dana državnosti 30. svibnja kaže kako on to zapravo nije.

“To je jedan praznik koji se političkim turbulencijama pomiče, tako da na kraju ljudi zaista neće znati koji je koji praznik. 25. lipnja je datum koji je simbolično važan, to nije parada. To je datum hrvatskog referenduma o neovisnosti i odlasku iz Jugoslavije. Taj je datum zajednički nazivnik svih Hrvata. Ovaj novi datum nije zajednički nazivnik, s njim previše ljudi ima dileme”, zaključio je Milanović.