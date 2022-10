Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u Tinjanu na otvorenju Internacionalnog sajma pršuta "ISAP 2022" na kojem je domaćinima i izlagačima poručio da u proizvodnji pršuta moramo biti natprosječni jer, kako je kazao, "to je priča u koju je uloženo veliko znanje koje se pretvara u unosan posao", izvijestili su iz Ureda predsjednika.

Predsjednik je dao izjavu medijima, kada je govoreći o odnosima sa Srbijom, rekao da treba paziti kakve se poruke šalje. “Nikad Srbe ne bih zvao četnicima, a stalno iz Beograda slušamo kako smo mi ustaše. Mi smo u čvršćoj međunarodnoj poziciji, moraju se odlučiti, a sat otkucava”, kazao je Milanović.

Kaže da će ići u Vukovar na obljetnicu pogibije Blage Zadre. Porfirije također isti dan dolazi u Vukovar da bi posvetio pravoslavnu crkvu Svetog Nikolaja te Srpski dom. “Pozvan sam na dolazak Porfirija. Mislim da je to malo nezgodno u ovom trenutku. Dok god njegovi episkopi dodjeljuju odlikovanja ljudima kao što je Šešelj, ti odnosi ne mogu biti normalni”, rekao je predsjednik.

“Ne pada mi na pamet da kažem da Vojvodina nije Srbija, Vojvodina je Srbija, ma da je nekada Subotica bila najveći hrvatski grad nakon Zagreba. Ali to se promijenilo. Ili kad slušaš da Istra nije Hrvatska… Ovdje je bilo Talijana, ali ova je pokrajina bila ili pola-pola ili većinska slavenska-hrvatska, a to je više nego Vojvodina. Ali, Istra je Hrvatska i Trst je naš”, dodao je.

"Cijela priča i cijeli projekt s pršutima je napredovao. Prije četrdeset godina to nije bio dobar proizvod. Danas je to vrhunski proizvod, proizvod izrazite razine dodane vrijednosti u odnosu na ono što se uloži i ono što se na kraju dobije. Premali smo da bismo si mogli priuštiti i poigravati se s prosječnošću. Moramo biti natprosječni. Taj proizvod nije bilo što - ta priča s pršutima je velika priča, to je velika kvaliteta i znanje koje se polako pretvara i u unosan posao. Država je iza toga stala i samo neka stoji još čvršće", rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju na otvorenju sajma.

Osim predsjednika Milanovića izlagače sajma i njihove goste pozdravili su načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin, župan Istarske županije Boris Miletić i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, izaslanik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tugomir Majdak.

Jedna od najvažnijih turističkih i gospodarskih manifestacija središnje Istre

Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu održava se od 2006. godine trećeg vikenda u listopadu i jedna od najvažnijih turističkih i gospodarskih manifestacija središnje Istre koju godišnje posjeti više od 25.000 posjetitelja. Na otvorenju sajma najuspješnijim pršutarima dodijeljene su plakete i priznanja za kvalitetu njihovih proizvoda, a nakon prigodnog programa predsjednik Milanović obišao je u pratnji domaćina izlagače sajma.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić i posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić.

Nakon posjeta Tinjanu, Milanović će sudjelovati na obilježavanju 30. obljetnice ustroja 1. domobranske bojne Pula u vojarni „Hrvatski branitelji Istre“.