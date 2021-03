MILANOVIĆ POTPISAO ZA IZBOR ŠEFICE VRHOVNOG SUDA PA OPLEO PO JANDROKOVIĆU: ‘Kad je virio Sanaderu iz…’

Tijekom boravka u Petrinji, Milanović će obići i potresom pogođeno središte grada

Predsjednik Zoran Milanović danas je, u povodu Međunarodnog dana žena, posjetio Metalurški fakultet u Sisku gdje je održao radni sastanak s dekanicom, prodekanicama te studenticama i studentima.

Komentirao je i prijedlog Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Istaknuo je kako je prijedlog potpisao i danas ga šalje u Sabor:

”Pristala je. On je potpuno formirana osoba, i što je najbitnije ima se gdje vratiti, na jedan od prestižnijih poslova”, izjavio je i dodao:

”Danas sam ovdje zbog Međunarodnog dana žena i činjenice da su na ovom fakultetu u Upravi i vodstvu isključivo žene. Što je vrlo neobično s obzirom na prirodu djelatnosti koju se stereotipno smatra muškom. Ovdje je i pola studenata žene. U Sisku, koljevci hrvatske metalurgije, to je znanje koje se čuva.”

MILANOVIĆ O VRHOVNOM SUDU: ‘Travestija, bijedna gluma gdje stavljamo periku i štikle i glumimo natječaj, a nemamo ga’

‘Podsjetit ću vas tko je Jandroković…’

Komentirao je i izjavu Gordana Jandrokovića koji je rekao da predlaganje Đurđević nije u skladu sa Zakonom:

”Podsjetit ću vas tko je Gordan Jandroković. 2005. godine, kada je virio Sanaderu iz… rukava ili nogavice, Sanader je donio odluku na sjednici Vlade da se makne neka ploča iz nekog grada. To nije bilo baš po proceduri, to je trebao biti upravni postupak. Do njega je sjedio njegov štićenik Jandroković. To je bilo tad, danas je drugačije. Danas prvo doneseš zakon koji je neustavan, a doći ću i na tu temu, i kažeš da to nećeš staviti u proceduru. Ovdje je cilj sputati dolazak na čelo Vrhovnog suda osobu s integritetom i osobu koja nije dio organizacije, klike”, kaže Milanović.

MILANOVIĆ NEĆE ODUSTATI OD PREDLAGANJA SVOG KANDIDATA: ‘Bit će to osoba koja je spremna uvesti promjene u sudstvo’

O Zlati Đurđević kaže:

‘Osoba je prva liga, a to što ne odgovara ekipi, i to što HDZ želi trgovati, ja trgujem samo na svjetskim burzama. Da vidimo što će gospoda smisliti sljedeće.”

Tijekom boravka u Petrinji, Milanović će obići i potresom pogođeno središte grada.