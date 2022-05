Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović održao je izvanrednu press konferenciju. Na početku je komentirao ulazak Švedske i Finske u NATO.

"Ne znam je li uopće moguće da Švedska zadovolji turske zahtjeve. Švedska više neće biti ista država ulaskom u NATO. Turska sigurno neće ustati od stola bez da nešto dobije. Čuli ste izjavu ministra vanjskih poslova Mevlut Čaušoglua. Rekao je da mu narod ne dopušta da Švedska uđe u NATO. Kako se Hrvatska ponaša? Sve suprotno od toga! Rat u Ukrajini se događa, on traje, mi imamo svoje probleme. Ljudi moraju shvatiti kako se ozbiljne države ponašaju. Mi nismo protiv Švedske i Finske", poručio je predsjednik.

O Hrvatima u BiH

Zatim se osvrnuo na Hrvate u BiH za koje je poručio da ih se sustavno uništava već godinama, u čemu pomažu Plenković i njegovi suradnici.

"A što je s nama? Tko je to dizajnirao? I kada govorim da Hrvatska mora biti jedinstvena, zato sam prije više od tjedan dana predložio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Plenković je to napravio zbog rata u Ukrajinu. Ali, to nije moj razlog. Kad ja predložim da se nađemo i u skladu s Ustavom, prema kojemu Vlada nema monopol u vođenju vanjske politike, onda 10 dana nema odgovora, ništa, muk."

"Što mi onda preostaje? Da napišem instrukciju hrvatskom ambasadoru i dovedem ga u neugodnu situaciju? Napisat ću mu instrukciju. Ako želi imati svoj mir, nek se makne… Do zadnjeg trenutka ću govoriti i upozoravati da je zadnja na Hrvatskom saboru koji može i ne mora dići ruku za ratifikaciju tog pristupa."

Napomenuo je kako je predsjednik biran direktno od strane građana.

"Do zadnjeg ću trenutka govoriti da je zadnja na hrvatskom Saboru. Što će biti sutra? Hrvati će proglasiti samoupravu. Što ćemo onda? Ja želim izbjeći da se to dogodi", poručio je predsjednik.

'Inzistirat ću svaki dan da saznam što se događa s Banožićem'

Objasnio je i kako zna da Turci neće ustati od stola s rješenjem s kojim neće bit zadovoljni.

"Dobro je da vidimo kako funkcioniraju prave države, a ne one koje vode atonični karijeristi, neka me demantira da se ne pokušava ugraditi na mjesto predsjednika Europskog Vijeća, lepo se vidi, staviš to mjesto kraj kućnog sveca na zid. Zašto ne? Zašto lažeš narod u BiH? Sve je propalo, on sada povlači Blinkena za rukav, zašto tek sad? Nitko ozbiljno neće doći sa mnom razgovarati dok postoji ekipa u Banskim dvorima, nekoliko ljudi tamo gleda na sebe", rekao je Milanović pa napomenuo kako je nemoguće da HDZ-ovci ne misle o tome:

"Vidjeli ste mišljenje HNS-a. Dragan Čović kaže "vi se dogovorite". To je poruka Plenkoviću. Ja od Čovića ovog trenutka ne mogu očekivati više. Ja prije svega radim za Dragana Čovića, za njegov interes. To je njegov interes, on će morati objasniti svom narodu i biračima što su govorili, radili i obrazložiti svaki problem i propust. Ne znam što će biti u pregovorima s Turcima, ali znam da neće ustati od stola nezadovoljni i bez rješenja koja će moći lijepo prodati svom narodu", kaže predsjednik.

Poslao je još jednu poruku Plenkoviću i rekao da očekuje da premijer kaže kako nema nikakvih želja, kako želi ostati ovdje i kako ne želi doći na mjesto predsjednika Visokoga vijeća.

"Broj visokih mjesta kod nas je malen. Može se prigrabiti nešto. Kao što ću ja inzistirati svaki dan da saznam u DORH-u što se događa s Banožićem. Da bi se dočepao tih visokih pozicija potrebno je ispuniti dva uvjeta. Biti iz velike države. Plenković je premijer jedne male države za koju dopušta da ju povlače kao bludnicu po cesti."

'Neću više zvati Plenkovića. Sada samo poslovno'

Sarkastično je napomenuo kako on izdaje svoju zemlju, kako krši prisegu koju je dao i kako krši Ustav.

" Ja sam sebični zastupnik hrvatskih interesa. Pisao sam Plenkoviću. I objasnio sam mu razloge. Pisat ću i NATO-u. A vi me pitate jesam nazvao Plenkovića i čestitao mu krizmu? Zvao sam ga više puta i sada više nema smisla. Sada samo poslovno. Imamo izdajnika u našim redovima. Moja Ustavna dužnost je ovo što radim. Isto kao što Ukrajinci ne znaju. Bore se. Čuli ste što sam rekao. Plenković je izdajnik. Bio sam dovoljno jasan."

Još jednom je napomenuo kako Plenkovića treba pitati koje su mu ambicije u Europskoj uniji.

"Neće biti predsjednik HDZ-a dovijeka. Mora se nekako izvući i prešaltati. Kako drugačije objasniti ovo u BiH? To će se kao riješiti. Kupit ćemo dva aviona pa će se riješiti. Neće. Kupit ćete sto. Sama borba za bošnjake ima smisla", poručio je Milanović.

O Ustavnom sudu

Osvrnuo se i na situaciju s Ustavnim sudom za koji je još jednom ponovio da je izveo državni udar.

"Ja da pišem saborskoj većini i budem dželat? To ima šansu za uspjeh? Ništa pošteno i čestito nema šansu za uspjeh s tim ljudima. Ustavni sud je izveo državni udar, uskratio je volju građana. Kad se skupe potpisi za promjenu Ustava, nitko nije iznad toga. Kakav Ustavni sud?", pita se predsjednik.

Rekao je i kako su mu 2014. u Saboru falila dva glasa da poništi odredbu o broju potpisa i vrati je na prethodnu.

"400.000 glasova, to je preko 20 posto na redovnim izborima, to je sila. I oni su to spriječili, to je državni udar. I ja da pišem. Inače, ustavno pravo je politika, nemojte nasjedati na trikove veleumnih pravnika, za Ustav su kompetentni ljudi koji znaju misliti, to nije medicina."

"Moje je da govorim, upozoravam, a Plenković maltretira državnu odvjetnicu. Što se događa s predmetom Banožić? Đerek je podnijela prijavu. Što je DORH radio za to vrijeme? Čekali su da Đerek to nadopuni. I sada opet ona radi posao. To je nevjerojatno što se događa. Plenković već sada žari i pali telefon, već vidim. Napravio je tešku svinjariju."

O Zekanoviću

Dotaknuo se i Hrvoja Zekanovića.

"Ne možeš udariti na čast kada je nema. Grozno. Pogledajte malo te persone. Kao što je činjenica da je Banožić počinio kazneno djelo. Svašta se sazna uz veprove i vruću rakiju. On utjeruje strah u kosti tim ženama. Ovo što je Plenković rekao da sam ponižavao hrvatskog zastupnika? Taj Zekanović, joj Zeko Šargarepiću. Pa taj ne zna hrvatski. On je rekao da kada ja dođem da će on demonstrativno izaći vani. To je normalno? To je tip koji je do jučer pljuvao po Srbima? Plenković mu je sada prijatelj, a prije... Radi li se to zbog nekog drugog afiniteta nego zbog novca?"

"Kako drugačije objasniti ljubav prema Plenkoviću? On je desničar. Gdje je njegov problem sa mnom? Ja ću reći gdje je moj. To što je kupljen. Tu su i neki koji su sustavno na drugoj strani i koji se naprosto ne daju maltretirati. Ovaj jado je doktorirao na obiteljskom pravu. Plenkoviću, nađi si bolju dvorksu ludu. Čovjek se zalijepio za mene kao pijavica. Tko će reći nešto ako neću ja o zanimljivom slučaju Hrvoja Zekanovića. Odjednom, eto, leap of faith. On je saborski zastupnik. Zašto to radi? S obzirom na to da on može samo iz mišje rupe izviriti, netko drugi mu je morao otvoriti vrata. I to je morala biti usluga."

"Dakle, gledajmo što radi Turska. Oni se bore za svoje interese i u ovome neće otići kratkih rukava. Neće reći proljetno je vrijeme, šalili smo se. Ne, oni će nešto dobiti. A to što mi tražimo, je jako mala stvar."