MILANOVIĆ PONOVNO RASPALIO PO PLENKOVIĆU: ‘Zvao sam da položimo vijence. Zbrisao je k’o zadnja vjeverica. Jel’ tak’?’

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Ogulinu odgovarao na pitanja novinara pa se dotaknuo raznih tema koje su aktualne ovih dana

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je u Ogulinu stao pred novinare te je odgovarao na pitanja. Bilo je to nakon posjeta općini Plaški. Rekao je da u Plaškom Hrvati i Srbi žive skladno “unatoč svemu”. Osvrnuo se na situaciju u Borovu Selu.

“Policija je pustila da se ljudi koji se ponašaju divljački uđu u to selo. Policijom upravlja Vlada, Plenković i Božinović. Kad sam prije mjesec dana organizirao skup za naše policajce s Plitvica, znate tko nije došao? Vrh hrvatske policije. Zašto nisu došli? Zato što ne žele biti sa svojim kolegama? Zato što im je to naredio Plenković. Za mene je odgovoran Plenković i njegov ministar unutarnjih poslova, jer se to nije smjelo dogoditi”, komentirao je predsjednik.

Komentirao Pupovčevu izjavu: ‘Da, ja sam kriv i za ubojstvo Keneddyja’

Upitan o Plenkovićevim optužbama da Milanović koristi vojsku za obračune, predsjednik je odgovorio: “Kako, pobogu? Pa vojska ne ide po ulicama.” Predsjednik se osvrnuo na spomenik Šoškočaninu u Borovu, a premijer mu je prije spočitnuo da upravo Milanović nije uklonio taj spomenik.

“Ja nisam riješio spomenik Šoškočaninu jer su njegovi razbijali ploče na ćirilici. On je zadnji koji može govoriti o tome. To je mauzolej malo manji od onog na Lovćenu. To je provokacija. Plenković nema o tome što govoriti, neka makne to. Ne treba rušiti, neka makne”, kazao je.

Odgovarajući na komentar izjave Milorada Pupovca o tome da je “Milanović kriv za trenutačno stanje”, rekao je: “Da, i za ubojstvo Kennedyja. Kennedy je ubijen ’63., a ja sam rođen ’66., ali sam imao prste u tome.”

Milanović je još rekao da HDZ-u i SDSS-u odgovaraju incidente i da “za to žive”.

O Zlati Đurđević: ‘Ćerat ćemo se do kraja’

Milanović je komentirao i kandidaturu Zlate Đurđević za šeficu Vrhovnog suda te Plenkovićevo protivljenje jer je u pitanju “Milanovićeva kandidatkinja”.

“Ćerat ćemo se do kraja. Ona je moj kandidat i ja vjerujem da će saborska većina izabrati odličnu kandidatkinju, želim vjerovati da ima srca i razuma (…) Svakoga ću u facu pitati zašto je protiv nje. Sad se sama prijavila na tu farsu. Da se prijavi Kennedy, ona je kandidat”, rekao je Milanović.

Dodao je da je “pravosuđe devastirano zahvaljujući HDZ-u”. “Plenković i Njonjo maltretiraju hrvatske građane”, komentirao je Milanović te dodao da će Plenković i Jandroković morati objasniti zašto im Đurđević ne odgovara.

Osvrnuo se predsjednik Milanović i na Dan pobjede pa rekao da Plenković stalno želi sjediti.

“Nismo anemični, nema sjedenja”, rekao je o Plenkoviću. “Kako će na Danu pobjede Plenković zbrisati od mene, a ne može trčati 500 metara. Zvao sam da položimo vijence. Zbrisao je k’o zadnja vjeverica. Je l’ tak’? Nije? Je”, kazao je predsjednik Republike.