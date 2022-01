Predsjednik Zoran Milanović u velikom intervju za RTL prvi puta nakon žestokih kritika iz Vlade, ali i nakon što je postao heroj za Rusiju, progovorio je o krizi u Ukrajini.

Zbog svojih nedavnih izjava o Ukrajini našao se na listi jedne ekstremističke stranice. Odgovorio je na pitanje boji li se za svoju sigurnost.

"Završila je i vlada na toj ekstremističkoj stranici. Jer navodno ima bliske odnose sa Rusijom, Grlić Radman je bio u Moskvi. On je pozvao Putina u Hrvatsku prije dva dana", rekao je Milanović.

"Očekujem da Ukrajine te ekstremiste dovedu u red. Ja se ne bojim. Doći će oni na moj popis. Ja nisam ukrajinski neprijatelj niti ruski prijatelj. Ja nisam pretjerao. U reportima EU piše da je Ukrajina korumpirana. Mi smo drugi najgori. Ukrajina ima problem, moraju ga početi rješavati. Oni imaju separatiste, moraju to rješavati, a ne ići u konfrotacije sa silom kao Rusija. Tko god ih na to potiče je opasan šarlatan, a takvih u Europi ima dosta. Tu nema prijateljstva", rekao je i osvrnuo se na premijera Plenkovića i njegove poteze oko Ukrajine.

"Plenković se ponaša kao ukrajinski agent, a ja kao hrvatski predsjednik. Ja nisam slizan s Rusima, nisam nikad bio tamo službeno. Ovaj tjedan sam proruski, nekidan sam bio proamerički, vidite kako se to mijenja. Ukrajina slavi heroje iz Drugog svjetskog rata koji su koljači Židova ,to oni slave. Ti ljudi su jednako loši ili gori od Pavelića. Imamo problem", poručio je.

'Ja i Plenković nemamo komunikaciju'

Ponovno se osvrnuo na Vladu i premijera. Nije štedio riječi.

"Plenković je poltron. Ide tamo gdje mu nije mjesto. Ovo ukrajinsko ponašanje je nerazumno, militantno. To nije Srbija, s druge strane je Rusija. Kolinda je nešto pokušavala izgraditi s Rusijom, Plenković sve kontra. To je bipolarno ponašanje, meni je to teško objasniti. Mene samo zanima interes Hrvatske", kaže i otkriva da ne kominuicira s premijerom.

"Ja i Plenković nemamo komunikaciju, nismo pričali o ovome. On je u svom svijetu, pokušava obraniti korumpirane ministre i šefa kabineta. Je li normalno da njegov prijatelj lažno ispuni prijavu u policiji, premijer ga brani. To je kazneno djelo", pripomenuo je, referirajući se na aferu sa Zvonimirom Frkom Petešićem, o kojoj je prvi pisao Net.hr.

Potom se vratio na Grlića Radmana. "Grlić Radman je sramota. Nesposoban je. On je Plenkovićev izbor. On ne zna ni hrvatski ni engleski. Kad treba znati uz Hrvate u BiH onda se ponaša kao kukavica, povlači se s položaja", rekao je.

U međuvremenu je pokazao i blagonaklonost prema Ukrajini. "Ja nemam ništa protiv Ukrajine. Nju mrcvare birokrati iz EU, oni su prema rezultatima istraživanja EU u velikom problemu, na razini su Kosova. Ja se ne bojim niti ukrajinskih huligana. Hrvatska je sigurna, mi smo se za to izborili, da glasno kažemo svoj interes. Ova vlast to ne radi, oni se gledaju na nekim pozicijama. U mojoj karijeri više nema dalje, to je to .Ja više neću raditi ništa ovako. Dok to radim, želim činiti u interesu svoje zemlje", poručio je predsjednik.

O pregovorima u BiH

Osvrnuo se i na stanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini. "Ja to pratim detaljno. Ako im mi ne pomognemo, ako se ne izborimo za njih u EU, oni će biti svedeni ne na status nacionalne manjine, nego na status otirača, neće ih biti. Za to su krivi oni koji to dopuštaju i ništa ne poduzimaju. To je vlada na čelu s Plenkovićem. Ne rade ništa, preplaše se i pobjegnu", kaže Milanović.

"Čaršija radi sve da se opstruiraju pregovori, to su pregovori s figom u džepu", rekao je o Izetbegoviću i Džeferoviću, a zatim dodao:

"Ja sam jedini hrvatski političar koji je kad je BiH u pitanju bio na obje obale. Ja znam i jedno i drugo. Vidim sve. Pokušava ih se pokrasti, oduzeti mehanizam odlučivanja. Republika Srpska je činjenica. To plašenje RS i separacijom podsjeća na neki način na rusku invaziju Ukrajine. Bez Hrvata nema BiH. Taj status se određuje unutar federacije", rekao je.

"Jedina linija obrane vitalnih intersa je hrvatska većina u Domu naroda. Dok mi razgovaramo, u Neumu to nisu pregovori", uvjeren je predsjednik.

'Ja preko puno toga prelazim'

Kratko je progovorio i o rastućoj inflaciji i sve većim cijenama u Hrvatskoj. Prisjetio se i svog premijerskog mandata.

"Ja sam bio premijer u puno težoj situaciji, to ću ponoviti stotinu puta ako treba. Naslijedio sam ogromne deficite, ogromne kamatne stope… U ovoj situaciji bih nešto napravio, vlada ne radi ništa. Sad vam ne mogu reći što bih napravio, nisam premijer. Niti ga zbog toga previše prozivam, ja preko puno toga prelazim. Ova vlada ne radi ništa. Međutim, ne bih rekao da je situacija katastrofalna. Inflacija se mjeri, daleko je od onoga što smo nekada živjeli, tu je nekoliko objašnjenja…", rekao je Milanović.

Otkrio je i zašto su hrvatski građani u ovom trenutku u teškoj situaciji.

"Plenković štiti ljude koji su naprosto korumpirani. Netko tko svjesno lažno prijavi prebivalitše uživa zaštitu premijera, to je Frka Petešić. Kako to može biti omaška.

Nažalost, i on i Grlić Radman su bili moji veleposlanici. Ima pravo kažete? Dajte mi nekoga tko je to iskoristio. Frka Petešić je iz Zagreba. Znate li što piše u prijavi prebivališta? Ovo je ozbiljno, nemojte se zezati s tim. On je prevario, opisano je u dokumentu što je prebivalište, on nema veze s Dugim otokom osim što mu je od tamo baba. On je bio prijavljen u Zagrebu. Ima li netko iz Zagreba tko je iskrostio to pravo? To je kazneno djelo. To je zabranjeno, to piše u tom formularu da ako pri svijesti daš krive podatke, piše da ćete biti kažnjeni", osvrnuo se ponovno na aferu Frka.

Osvrnuo se i na pravosuđe. "DORH ne postoji nakon onog skandala sa Žalac. Nikad nismo imali korumpiraniju vladu. Nikad", rekao je.

None