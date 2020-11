MILANOVIĆ PONOVNO PO PLENKOVIĆU: ‘To je tvrda kohabitacija. Ako te netko proglasi teroristom, ne možeš prema njemu biti pupoljak’

Zoran Milanović nije propustio novu priliku za komentiranjem aktualnih zbivanja u zemlji, ali i kritiziranjem premijera Andreja Plenkovića

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je sudjelovao u Boranci, volonterskoj kampanji pošumljavanja opožarenih krajeva Dalmacije. Nakon sadnje stabala u Gornjem Sitnom pored Splita odgovarao je na pitanja novinara o aktualnim zbivanjima u zemlji. Nije mogao izbjeći novu konfrontaciju s premijerom Andrejem Plenkovićem.

“Da bi javnost znala kako komunikacija direktno ide, nemam druge nego dati vama na uvid”, rekao je Milanović novinarima o komunikaciji s premijerom oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dodao je da ga je Plenković optužio za napad na Banske dvore.

MILANOVIĆ ZAMJERIO JOŠ JEDNU STVAR PLENKOVIĆU: ‘To mi je neobično, ja ću ga još jednom zamoliti da se i to razmatra’

Travestija u Vukovaru

“Čovjek koji je u stanju reći takvo što je čovjek kojega se može nazvati bilo kako. Nažalost, sam je to izazvao, to je njegov problem. S obzirom da je najveći problem koji je doživio nekakav faul na basketu, morat će se naviknuti. To je tvrda kohabitacija, nije za kilavce. Ja Vladi ne podmećem tamo gdje ne znam. Ali kad te netko proglasi teroristom, onda ne možeš prema njemu biti nježan proljetni pupoljak”, rekao je Milanović.

Ponovio je svoj stav, izrečen u jutrošnjem priopćenju iz njegova Ureda kako Kolona sjećanja u Vukovaru nema smisla bez ljudi. “Ali s obzirom na situaciju koja je danas, to je jedna travestija. Nadam se da Plenković zna što to znači”, rekao je.

“To su Markovi konaci”, bio je kratak njegov komentar na suđenje Ivi Sanaderu za aferu Fimi media, no potom je nastavio: “Slutim da to sve neće biti brzo gotovo. Ono što je utvrđeno, a utvrđeno je da je tajnik te stranke Branko Bačić uzeo ogroman iznos u prisustvu stranačke blagajnice i to je tamo stajalo 10 mjeseci. Ljudi mogu biti sretni što nisu optuženi za osobnu organizaciju. No, organizacija je morala biti optužena. To neka predsjednik objasni.”

IZ UREDA PREDSJEDNIKA PORUČUJU: ‘Kolonu sjećanja čine ljudi a ne političke elite’; Poznato i kako će Milanović odati počast žrtvama

HZJZ OBJAVIO PREPORUKE ZA OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA: Kolona u skupinama od 25 osoba, distanca, a ako je moguće – ne dolazite, zapalite svijeću doma

‘On pod normalno o ljudima govori da su lažovi’

Potom se ponovno vratio na Plenkovića i HDZ. Komentirao je njegovu jučerašnju izjavu kako je sadašnji HDZ drugačiji od prethodnoga i kako neće dozvoliti da ga se negativno tretira.

“Hoću ja dopustiti da me nazivaš teroristom? To je demokracija i politika, a to je ono što je Plenković u Bruxellesu propustio uz kavu i kroasane. To je biografski fakt. Osobe od povjerenja tada u HDZ-u su osobe od povjerenja i sada u HDZ-u. U politici su, kao i u šijanju, gruba igra. To je to. Ako nećeš, idi plakat’ doma i dosta više tog plakanja i cmizdrenja da netko nekoga vrijeđa. Ako je netko nekog uvrijedio – to je Plenković. Ako je netko slagao – to je Plenković. On pod normalno o ljudima govori da su lažovi. On i njegovi yutelovci. Yutel je relativizirao rat u Hrvatskoj – to je činjenica. Moje mišljenje je da su ti ljudi ništarije”, dodao je Milanović i ocijenio kako se premijer boji kritika iz Bruxellesa “Mora si tamo napraviti mjesto kad ovdje propadne”, zaključio je.

PRESUDA ZA FIMI MEDIJU: Sanader je kriv, dobio 8 godina zatvora, a HDZ-u oduzimaju 14 milijuna i još dobili kaznu od 3,5 milijuna kuna

‘NO WAY!’: ‘Nema teoretske šanse da uz sve što nosimo, nosimo etiketu Sanadera. Ja čak nisam bio ni član…”