Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u srijedu da ne želi slušati pozdrav 'Slava Ukrajini' u Hrvatskoj jer da nema razlike između toga i Za dom spremni.

"Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. No između Za dom spremni i Slava Ukrajini nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili tisuće Židova, Poljaka… To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to, ne zanima me. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev je daleko, Moskva još dalje", kazao je Milanović kada je njegovu govor u srijedu netko prekinuo upravo tim pozdravom.

O toj Milanovićevoj izjavi raspisali su se i brojni ruski mediji. Milanović je već ranije privlačio pažnju ruskih medija koji su pozdravljali njegove komentare poput, primjerice, onog kada je rat u Ukrajini nazvao 'proxy ratom između SAD-a i Rusije'.

Index je izdvojio ruske naslove koji su popratili ovu Milanovićevu izjavu:

"Pozdravne parole ukrajinskih nacionalista ne smiju se čuti na teritoriju Hrvatske", prenosi Radio Sputnik Milanovićevu izjavu.

"Hrvatski predsjednik Milanović ukrajinski nacionalistički pozdrav naziva fašističkim. On se svim silama bori za uklanjanje slogana kao što je Za dom spremni, pozdrav hrvatskog ustaškog pokreta, analogan njemačkom fašističkom pozdravu", piše Izvestia.

'Šef Hrvatske oštro reagirao...'

"Šef Hrvatske usporedio je slogan Slava Ukrajini s ustaškim pozdravom", kaže Gazeta.

"Hrvatski predsjednik je ukrajinski nacionalistički pozdrav nazvao fašističkim", piše TASS.

"Hrvatski predsjednik Milanović zatražio je da se ne koristi nacistički slogan Slava Ukrajini", piše u tekstu portala Mk.ru.

"Šef Hrvatske oštro je reagirao na ukrajinski nacionalistički slogan", piše u svom tekstu RIA te ističe kako je Milanović ovaj slogan usporedio i s njemačkim Sieg Heil.

"Hrvatski predsjednik kritizirao je pozdrav Slava Ukrajini, a zapadne čelnike nazvao je nepismenima", piše ruska Lenta.