MILANOVIĆ POJASNIO ODLUKU ZAŠTO JE NAPRASNO NAPUSTIO OBLJETNICU BLJESKA: Evo kako su sve vidjeli Plenković i Jandroković

Ovdje se jedan od sudionika koji je trebao polagati vijenac prije mene skinuo u odoru sa znakom i grbom „Za dom spremni“, u tome ne želim sudjelovati. Ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Ovo se nažalost moralo dogoditi jer je netko htio da se to dogodi. Ubuduće, gdje god bude ovakva situacija ja u tome neću sudjelovati, poručio je Milanović

Predsjednik Zoran Milanović pojasnio je na društvenoj mreži detaljnije napuštanje obljetnice operacije Bljesak u Okučanima gdje su ga isprovocirali sudionici s natpisima na majicama “Za dom spremni”.

“Došao sam u Okučane odati počast onima koji su pali za Hrvatsku. Moji stavovi su poznati, govorim ih javno, bez namjere da bilo koga uvrijedim, ali nekada neke stvari morate reći jasno. U organizaciji ovog skupa moj Ured nije sudjelovao, ovo je organizacija Ministarstva hrvatskih branitelja i pristali smo na sve elemente protokola; da branitelji i obitelji polažu vijenac prvi, a premijer i predsjednik drugi, to je u redu. Međutim, ovdje se jedan od sudionika koji je trebao polagati vijenac prije mene skinuo u odoru sa znakom i grbom „Za dom spremni“, u tome ne želim sudjelovati. To je stvar organizatora koji je o tome mogao voditi računa i to je moj stav. Žao mi je, to je namjerna provokacija s kojom smo računali, ona se dogodila i ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Ovo se nažalost moralo dogoditi jer je netko htio da se to dogodi. Ubuduće, gdje god bude ovakva situacija ja u tome neću sudjelovati. Za organizaciju nisam odgovoran, a premijera i predsjednika Sabora razumijem, oni moraju. Dokle god uvjeti budu ovakvi, a ovo je netko namjerno napravio ja u tome neću sudjelovati. Oznaci “Za dom spremni” nije mjesto na ovakvom mjestu”, napisao je Milanović na Facebooku.

INCIDENT U OKUČANIMA: Milanović zbog poruke ‘Za dom spremni’ otišao s obilježavanja ‘Bljeska’! ‘Ne želim u tome sudjelovati’

Plenković: Njegovo je pravo da ode, naša obveza da ostanemo

Evo kako je situaciju vidio premijer.

“Shvatio sam to da je otišao, kratko smo porazgovarali kad smo tu svi došli, možda jednu minutu. Njemu je očito netko javio da je netko imao majicu HOS-a. To je njegova odluka da ode, vidjeli ste da je prije nekoliko dana kazao za ploču koja više nije u Jasenovcu, što smatram da je dobro, ali smo uvijek poštovali branitelje. Što se mene tiče, svi oni koji su dali život za Hrvatsku imaju moje poštovanje, pa tako i pripadnici HOS-a. Mi nikad ne bismo rekli da se neka ploča gdje su imena branitelja treba baciti. Njegovo je pravo da ode, naša obveza da ostanemo”, rekao je Plenković.

ĐAKIĆ O MILANOVIĆEVOM ODLASKU IZ OKUČANA: ‘Mislim da je pogriješio. Ne bi se trebali dijeliti u ovakvim prilikama’

Jandroković: Ne znam zašto ima potrebe otvarati te ideološke prijepore u ovom trenutku

Incident je komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Žao mi je što se dogodila ova situacija, mislim da to nije bilo primjereno. Svojom izjavom u Jasenovcu je otvorio opet ideološke prijepore i to nije dobro. Svoje političke stavove moramo iznositi na drugim mjestima, a ovdje dajemo poštovanje onima koji su nas branili. Nije fer da on sad prenosi odgovornost na organizatore. Ne znam zašto ima potrebe otvarati te ideološke prijepore u ovom trenutku”, kazao je Jandroković.