MILANOVIĆ POJASNIO IZJAVU OKO OBLJETNICE ‘BLJESKA’: ‘Moja zapovijed odnosila bi se na vojni vrh, a ne na vojnike’

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je ponovio kako još uvijek razmišlja da kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga zapovijedi vojsci da ne sudjeluje u obilježavanju VRO “Bljesak” u Okučanima pojasnivši kako bi se to odnosilo na vojni vrh, a ne na vojnike.

“Na načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga i njegovog zamjenika – na najviši vojni vrh se to odnosi, a ne na vojnike,” kazao je Milanović novinarima u Kninu nakon svečanosti dodjele crvenih beretki. Po njegovim riječima vojnici će tamo biti te je u tom kontekstu naveo “Počasno-zaštitnu bojnu, odnosno vod.”

“Oni mogu, doduše, tamo stajati dva sata jer to su ipak ljudi, valjda, niže kategorije – ali dobro, nije za to kriv ministar,” ironizirao je Milanović.

‘Poštenije je prema profesionalnim vojnicima da budu pošteđeni od dnevne politike’

Osvrćući se na sporenja o tome kako bi se trebali polagati vijenci na svečanosti obilježavanja 26. obljetnice VRO “Bljesak” Milanović je poručio: “Ja sam vrhovni zapovjednik i bilo bi normalno da imamo zajedničko obilježavanje, između ostalog i zato da vojska ne mora ići nekoliko puta ili recimo da im ja kažem da budu sa mnom cijelo vrijeme. To nije način i zato smatram da je poštenije prema profesionalnim vojnicima da budu pošteđeni od dnevne politike jer ovo je dnevna politika”.

Tumačeći svoje najave o mogućoj zapovjedi da vojska ne sudjeluje na svečanosti u Okučanima Milanović je poručio: “Ako bude trebalo to ću napraviti sad i nikad više. Nemojte me tjerati da to radim – ja sam vrhovni zapovjednik, a ministar naravno želi određeni utjecaj i autonomiju i to je potpuno normalno – ali zna se tko je vrhovni zapovjednik”.

Ministar Mario Banožić je ranije tijekom dan u Kninu novinarima izjavio kako imamo “jednu slabost” u Zakonu o obrani koji je mijenjan u lipnju 2013. godine, gdje je definirano da je predsjednik Republike Vrhovni zapovjednik “u ratu”.

O nabavci borbenih aviona: ‘Valjda će se naći politički trenutak za tu odluku’

Komentirajući raniju Banožićevu izjavu kako će odluka o nabavi borbenih vojnih zrakoplov biti donesena u prvoj polovici ove godine, Milanović je kazao kako odluku o tome mora donijeti premijer Plenković.

“Sada kad se valjda otplaćuju dugovi veledrogerijama koji su opet kozmički nepotrebno narasli, sad će se valjda naći i politički trenutak da se donese ta odluka, a odluku će morati donijeti premijer,” rekao je Milanović.

O poteškoćama snabavom cjepiva: ‘Netko bi trebao odgovarati’

Na upit koji se odnosio na ministra zdravstva Vilija Beroša i poteškoće u vezi s nabavom cjepiva, Milanović je kazao kako bi netko u vezi te nabave cjepiva trebao odgovarati.

“Netko bi trebao odgovarati ali ja ne mislim da je ministar to osobno naručio. Na kraju krajeva to bi trebao platiti izvođač koji bi trebao imati bankovnu garanciju kojom jamči da će posao funkcionirati,” kazao je Milanović.