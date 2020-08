MILANOVIĆ ‘POČISTIO’ SVE ŠTO JE MISLIO NA PANTOVČAKU: ‘Bistama je učinio gestu, a unutarnji ga dizajn ne zanima’

Čini se kako Zoran Milanović nakon uklanjanja bisti i crvenih odora Počasne bojne Hrvatske vojske više neće posezati za dodatnim uređenjem Pantovčaka te da će sve umjetnine i namještaj ostati na svome mjestu

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je po dolasku na Pantovčak odlučila predsjednički ured prilagoditi sebi. Zatražila je vedrije tonove, “ženske teme”, sliku Ede Murtića zamijenila je onom Ive Šebalja, radila je za velikim stolom Franje Tuđmana i – uklonila bistu Josipa Broza Tita.

Njeni se prethodnici nisu toliko zamarali uređenjem predsjedničke rezidencije. Stjepana Mesića to nije zanimalo dok je Ivo Josipović vratio ranije spomenutog Murtića, kojeg je prvi puta deložirao Franjo Tuđman zbog njegova kontroverznog intervjua u Feral Tribuneu. Umjetnine se kroz to razdoblje nisu micale, već su se razmještale po prostorijama u dogovoru s povjesničarima.

A onda je došao Zoran Milanović i “počistio” biste kralja Tomislava, Ivana Mažuranića, Josipa Jurja Strossmayera, Ante Starčevića, Stjepana Radića, Alojzija Stepinca i Franje Tuđmana iz predvorja Pantovčaka. Na njegovoj ionako skromnoj inauguraciji, dekoracije je birala supruga Sanja Musić Milanović, a on je pak prostor reducirao i uklanjanjem “Tuđmanovih mundira” odnosno crvenih odora Počasne bojne Hrvatske vojske, koje je ranije već umirovio Mesić, a vratila Grabar Kitarović.

MILANOVIĆ MAKNUO SVE BISTE S PANTOVČAKA: ‘Deložirani’ kralj Tomislav, Strossmayer, Starčević, Stepinac i Tuđman

Ne smetaju mu Tuđmanov stol i portret

No, kao i njegova prethodnica, Milanović je nastavio raditi na Tuđmanovu stolu, a ne smetaju mu niti vedre boje koje je uvela na Pantovčak. Njegovi suradnici kažu daje suptilan i da se dosad ni sa kim nije konzultirao oko uređenja Pantovčaka.

“Što se umjetnina tiče, zasad se o promjenama i ne razgovara”, poručili su Večernjem iz njegova ureda dodavši kako je osim bisti i “crvenih baletana” sve na Pantovčaku ostalo u zatečenom stanju. Tako na zidovima vise portreti predsjednika Tuđmana i Mesića, dok Josipovića i Grabar Kitarović nema. Josipović se, naime, nikad nije pojavio na poziranju, a Grabar Kitarović to nije bilo važno. Milanović bi mogao, ako želi, organizirati njihovo portretiranje, pa možda i “uglaviti” svoj portret između njih.

Žene sklonije dekoriranju

“Kad u Bijelu kuću uđe novi predsjednik, obično je prva dama ta koja kupuje nove servise, baca se na dekoriranje i mijenjanje prostora. Kod nas je to nešto drukčije, a i naša prva dama ima druge interese. Milanovićevo micanje bisti bila je dovoljno snažna poruka i on jednostavno nema potrebu zamarati se time gdje će biti koja slika, niti mu je to, čini se, važno. Bivša predsjednica je žena, a mi žene imamo instinkt da prostor personaliziramo, učinimo si ga ugodnijim za boravak. Milanović, s druge strane, bistama je učinio gestu, a unutarnji ga dizajn ne zanima, vjerojatno misli da je to disciplina kojom bi se trebali baviti stručnjaci”, pojasnila je razlike u odnosu spram uređenja Pantovčaka politička analitičarka Ankica Mamić.

Dosad je Milanović za svoj estetski opus dobio podjednako mnogo pohvala i kritika. Nije poznato kakve bi intervencije na Pantovčaku još mogao smisliti, jer je trenutno na godišnjem odmoru, ali sudeći po svemu, ili ih neće biti, ili će biti radikalne.