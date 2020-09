MILANOVIĆ: ‘Plenković je pred deset svjedoka od mene čuo da idem u Albaniju, nemojte da ih moram dovoditi’

Plenkoivća je vjerojatno zasmetalo jer sam povlačio neke paralele, ali to ste mi vi (novinari) dali poticaj i za jednim putovanjem u Ameriku moje prethodnice, pitali ste me pa sam morao komentirati i za stranački dernek koji je bio samo to u Helsinkiju jer znam što je to bilo jer sam kao premijer imao takve situacije, da sam morao sa sobom povesti buljuk ministara na sastanak europskih socijalista državnim zrakoplovom, ali to nisam radio. Ako ga to smeta, ja se ispričavam, kazao je Milanović

Predsjednik RH Zoran Milanović danas je primio predstavnike Hrvatskog saveza stanara koji zastupa otprilike deset tisuća zaštićenih najmoprimaca.

“Imali su nesreću da ne dobiju društvene stanove u socijalizmu pa da ih mogu otkupiti kao moji roditelji, roditelji članova Vlade, nisu imali sreće da to inflatorne kredite, nego su ne znajući kud idu u najam i pokazalo se nakon 90-ih da tu postoji neki vlasnici od prije. Ovo nije udar na vlasnike, oni kao vlasnici moraju biti zaštićeni. Ono što danas stupa snagu je potpuno novi režim eksponencijalnog rasta najamnina koji će ti ljudi, uglavnom stariji, morati plaćati. Uglavnom 10.000 je takvih slučajeva i tu hrvatska država – pustimo vlasnike na stranu, bez obzira kad su stekli nekretninu, a ima onih koji su je stekli ’41. i ’43., znamo što je tada bilo, ali nisu svi takvi – da država naprosto krene rješavati taj problem, a to ne može bez novaca”, komentirao je Milanović, prenosi RTL.

‘Država mora riješiti ovaj problem’

Izrazio je žaljenje što njegova Vlada u jeku financijske krize nije uspjela riješiti taj problem. “Mislim da država i Vlada ovaj problem moraju, iz etičkih razloga, i mogu bez većih problema riješiti. Na kraju krajeva, još uvijek se otplaćuju sredstva i rate koje građani plaćaju za otkup državnih stanova koje su počeli otplaćivati ’92. i ’93., to znam iz osobnog iskustva. Taj novac i dalje pristiže. To je novac i to je pravni okvir koji je stotinama tisuća hrvatskih obitelji omogućio da za bagatelnu cijenu otkupe društvene stanove. Oni koji su i nezanjući imali taj peh da ulaze u staru zgradu koja je imala vlasnika ranije su se našli na vjetrometini i taj vjetar će ih otpuhati. Drugo, bojim se da ne bude incidenata između vlasnika i najmoprimaca i to država može riješiti”, dodao je.

Sporan put u Albaniju

Novinari su ga usput pitali o spornom putovanju u Abaniju. “Ured će odgovoriti na pitanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ja u proceduri nisam sudjelovao. Vjerujem da će odraditi sve po zakonu i po zdravom razumu jer ovdje ima dosta upliva zdravog razuma koji se negdje izgubio”, rekao je.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Plenkovića koji je rekao kako Milanović mora objasniti “gradaciju državnog, radnog službenog i jednog ljetnog prijateljskog susreta”.

“Njega je vjerojatno zasmetalo jer sam povlačio neke paralele, ali to ste mi vi (novinari) dali poticaj i za jednim putovanjem u Ameriku moje prethodnice, pitali ste me pa sam morao komentirati i za stranački dernek koji je bio samo to u Helsinkiju jer znam što je to bilo jer sam kao premijer imao takve situacije, da sam morao sa sobom povesti buljuk ministara na sastanak europskih socijalista državnim zrakoplovom, ali to nisam radio. Ako ga to smeta, ja se ispričavam. On je osobno od mene čuo da idem u Albaniju, pred deset svjedoka, nemojte da ih dovodim. Rekao sam ‘čuj Andrej, idem tamo, bit će neke teme pa ćemo o tome tome razgovorati’. Put je služben, privatan je bio samo u garderobi”, komentirao je Milanović.