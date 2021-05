MILANOVIĆ PITAO ‘KADA ĆE SE VLADA OTELITI’, BANOŽIĆ ODGOVORIO: ‘Mogao je držati za rep, za nogu ili nešto drugo…’

‘Najsretniji bi bio da je od početka bio uključen u proces pa tada to ne bi bilo tele nego višenamjenski borbeni avion’

Ministar obrane Mario Banožić stao je pred novinare poslije svečanosti u Petrinji povodom obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja 2. gardijske brigade Gromovi i 2. mehanizirane bojne Gromovi. Upitan hoće li se do kraja svibnja donijeti odluka o nabavi borbenih aviona, ministar je odgovorio da se u tom procesu mora poštovati protokol.

“Nije samo tako donijeti odluku i reći: aha, evo Povjerenstvo je donijelo podlogu, a na osnovu političke podloge mi ćemo sjesti na Vladi i odlučiti. Naravno da ima tu još raznih aktera posebno jer znamo da nisu svi avioni stopostotno iz država iz kojih dolaze. Moramo odvagati te kontakte i razgovore sa svima i uključiti ostale stakeholdere. Na taj proces utjecao je potres i lockdown u cijeloj Europi koji je nastao zbog pandemije.

Kada komunicirate s ostalim zemljama koje su dio ponude, morate uvažiti da nije bilo možda ni prilike za susretom kada ste možda vi to željeli. Sve je to rezultiralo time da danas imamo, 12. prosinca je međuresorna skupina završila svoju podlogu koja će poslužiti Vladi za donošenje političkih odluka, u ovoj teškoj situaciji ja bih rekao da imamo jedno superiorno vrijeme ispred nas u kojem će odluka biti donesena na čast i slavu Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujem da će se to dogoditi u ovom mjesecu”, prenosi RTL.hr izjavu ministra Banožića.

O Milanovićevoj komunikaciji: ‘To je njegov stil, ja nastojim biti pristojan’

Na novinarsko pitanje kako je doživio poruku predsjednika Zorana Milanovića koji je, nestrpljivo što se tiče odluke o nabavi aviona, jučer pitao Vladu kada “će se oteliti”, Banožić kaže da je to jedan nepristojan odgovor “oteliti”. Ministar obrane je ponovio da je Milanović bio pozvan sudjelovati u tijelu koje je kreiralo podlogu za odluku.

“Mogao je isto tako držati za rep, za nogu ili nešto drugo i sudjelovati u tom procesu. Najsretniji bi bio da je od početka bio uključen u proces pa tada to ne bi bilo tele nego višenamjenski borbeni avion. Što se tiče Milanovićeve komunikacije, to je njegov stil. Ja nastojim ostati pristojan čovjek jer sam ministar resora koji je za mene jedna časna dužnost”.

Ministar obrane mora izbjegavati konflikte, a opet nastojati upravljati situacijom, bez obzira na sve ružne okolnosti. Smatram da kao vrhovni zapovjednik treba biti pozitivan, sudjelovati u procesu na način da podupire HV i MORH u donošenju odluka o modernizaciji i opremanju. Ali mora biti svjestan da ako sam ja politički opredijeljen, nisam ograničen. Razumijem koje su temeljene ustavne ovlasti predsjednika, poštujem njegovu ulogu, ali ne mogu prihvatiti da svoj način i stil komunikacije nastoji odraziti na Hrvatsku vojsku”, kazao je Banožić govoreći o zapovjednicima i protokolima s kojima je imao problema s Milanovićem, prenosi RTL.hr.

Komentirao priopćenje MORH-a u kojem je izostavljen Milanović

“To je ono da izdvaja zapovjednike od ostatka sustava. Zakon o obrani je jasan i ja mu pokušavam svaki puta ponoviti da je to zakon koji je donesen za vrijeme njega kao premijera gdje je donio promjene sukladno ustavnim promjenama iz 2010., gdje je jasno naznačeno gdje je predsjednik Republike Vrhovni zapovjednik, jasno naznačeno tko upravlja vojskom kroz Glavni stožer, temeljem odluka i članaka. Zahtijevam u jednoj pristojnoj komunikaciji da to ne radi, ne zbog mene, nego zbog tih ljudi koji su cijeli svoj život ostavili u vojsci, imaju svoje činove i vojni put, ne želim ih dovesti u poziciju da moraju strahovati za svoj napredak i razvoj, kao i razvoj ostalih vojnika”, rekao je.

Odgovarajući na pitanje zašto je MORH ostavio Milanovića iz priopćenja o događajima na kojima je prisustvovao, nekima čak bio i domaćin na Pantovčaku, ministar obrane kaže da je za to naknadno saznao.

“Mislim da dosad to nikada nije bio slučaj. U konačnici, ako sam ja bio na Pantovčaku u Uredu predsjednika onda se zna tko je bio domaćin. Ne vidim potrebu za polemiziranje o tome. Nastojimo u priopćenjima korektno prenijeti što se događa. Ako je netko bio povrijeđen u ovom trenutku, ne ne znam što bi tu više učinio”, rekao je ministar Mario Banožić.

