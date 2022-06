Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u ponedjeljak je u Zemuniku na svečanosti dodjele letačkog znaka vojnog pilota Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva kadetima 26. naraštaja rekao da su oni nasljednici najhrabrijih među najhrabrijima.

"Oni su bili najhrabriji jer su počinjali u nemogućim uvjetima u kojima je čudo bilo preživjeti. To znate, toga ste svjesni i tako ste odgajani. Po tome ste u Europi jedina kategorija, jedino jato letača, koji su prije 30 godina bili u životnoj pogibelji", rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju u Vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku.

Čestitka na školovanju

Također je rekao da se u svim prisegama koje daju hrvatski vojnici, u svim rodovima i granama, spominje vjernost hrvatskom ustavu, hrvatskom pravnom i demokratskom poretku.

"Drugim riječima, onome što je temelj i glavni zadatak Hrvatske vojske i hrvatskih Oružanih snaga - a to je obrana Hrvatske. Kada je vaš posao u pitanju, Hrvatska je na prvom mjestu“, rekao je.

"Kada je vaš poziv u pitanju, Hrvatska je na prvome mjestu, na drugom mjestu, pa onda ništa na trećemu mjestu, a na sljedećim mjestima imate naše saveznike i partnere koje ne treba zaboraviti, poručio je predsjednik mladim pilotima. "Saveznicima treba biti vjeran i lojalan, ali prije svega je Hrvatska", istaknuo je i čestitao im na uspjehu.

A čestitajući rekao je i da su završili kompleksno školovanje koje nije za svakoga.

Rođeni u pravo vrijeme

"To je za birane ljude i što se tiče programa i što se tiče načina života koji vas čeka. Želim vam sreću, da budete razboriti, odvažni, ali proračunati i konzervativni u nekim stvarima, da čuvate prije svega sebe, a onda i opremu koja vam je sada na raspolaganju. Imate sreće, rođeni ste u pravo vrijeme. Kvalitetnija je od one na kojoj su radili i na kojoj su letjeli vaši prethodnici. To je dobra stvar i siguran sam da ste tom zadatku više nego dorasli", zaključio je predsjednik Milanović.

Letačke znakove pilota dobili su poručnik Domagoj Ištvanović, kadet Marino Bukvić, kadet Dominik Mikolčić, kadet Dominik Katavić, kadet Karlo Brus, kadetkinja Ivona Babić i vojnik Tony Pazman.

Osim predsjednika Milanovića na dodjeli letačkih znakova pilota bili su zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Siniša Jurković i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.