Zajednička deklaracija Hrvatske, Slovenije i zemalja zapadnog Balkana izostala je s ovogodišnjeg skupa Procesa Brdo-Brijuni jer BiH ne želi prihvatiti hrvatski stav o važnosti „legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH".

"Odustali smo od deklaracije, ali imamo zaključke što je isto dobro. Učinit ću sve da se ova inicijativa nastavi"; kazao je nakon sastanka predsjednik RH Zoran Milanović.

Javno pozivam na priznanje Kosova onih koji to nisu učinili”, rekao je Milanović i dodao da za sada nije realno da se očekuje da Srbija prizna Kosovo. “Moj je prijedlog bio da se u dokumentu spomene i konstitutivnost naroda u BiH, no neki kolege ih BiH to nisu dali, to je odbijeno istog trena i odlučili smo da na deklaraciju nećemo ni ići”, rekao je i dodao kako s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o optužnici za pilote niti da neće.

"To nije način. Za nas će svakako jedan od kriterija za razgovor sa Srbijom biti i jedna od tih tema", kazao je predsjednik napominjući kako je dvije trećine Srba protiv članstva EU.

Što se tiče europskog puta BiH izjavio je sljedeće:

"Postoji duboka predrasuda dijela EU-a prema kandidatkinjama, a neke nisu ni kandidatkinje, poput BiH. To se može nožem rezati koliko je očito. Hoće li oni nastaviti opstruirati, ne znam. Bila mi je jasna situacija kad je Ukrajina dobila status kandidata, a BiH nije. To smatram moralnim užasom. Da sam tada bio dio hrvatskih predstavnika u Vijeću, ja bih uvjetovao davanje potpore Ukrajini, potporom BiH."

O nedonošenju deklaracije dodao je kako nije prihvaćena jer nekima smeta termin konstitutivnih naroda' za koje se zna koji su su' i da je to jedan od razloga zašto nije prihvaćeno.