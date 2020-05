MILANOVIĆ OTKRIO TKO GA ŠIŠA, ALI I PRIZNAO: ‘U Okučanima smo kršili mjere. Jeste li primijetili to?

Milanović se u jednom dijelu velikog intervjua osvrnuo na epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj

Predsjednik Zoran Milanović danas je bio u fokusu javnosti zbog napuštanja obilježavanja “Bljeska” u Okučanima. U velikom intervjuu za RTL Milanović je govorio o tome što se dogodilo, no u jednom dijelu intervjua osvrnuo se i na epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj. Osim toga, Milanović je i odgovorio tko ga je ošišao sada za vrijeme koronavirusa.

“Što se tiče upravljanja Vlade korona-krizom, gotovo su sve vlade država primijenile isti pristup, neki su prošli grozno. Istraživat ćemo dosta dugo što se dogodilo. Zemlje istočne Europe, u što spadamo i mi, su prošle dobro. Je li negdje umrlo 30 ili 300 ljudi i kako se to uopće računa, to je sve, neka mi oproste, jako mala brojka”, komentirao je Milanović na RTL-u.

[VIDEO] MILANOVIĆ O LJUDIMA S USTAŠKIM SIMBOLIMA: ‘Tuđman bi ih rastjerao psima… Plenkovića sam upozorio, pokazao je strah i kukavičluk’

O mjerama i Nacionalnom stožeru

Kada su u pitanju mjere, Milanović smatra da će svi imati štete pa čak i Švedska koja je imala suprotan pristup krizi nego mnoge druge države. Milanović ne smatra da je to zato što su Šveđani pametniji od nas nego zato da sačuvaju gospodarstvo i mentalno zdravlje stanovništva. Odgovarajući na pitanje RTL-ova novinara je li Nacionalni stožer civilne zaštite za njega stručno ili političko tijelo, predsjednik je rekao:

“To je tijelo koje vode ljudi koji su liječnici i koji su na tim položajima. To su politički uvjetovani položaji zato što su članovi jedne političke opcije i to nije zabranjeno. U strankama uvijek ima ‘gluvaroša’, ali i sposobnih ljudi koji ne bi trebali patiti i kada birate stožer onda birate najbolje. Naš Stožer je odradio posao po modelu koji su praktički svi primjenjivali. Na jedan način bi im htio čestitati, no želim upozoriti da se pazimo jednog jubliranog raspoloženja, kao da sada gledamo rang-listu olimpijskih igara i brojimo koliko ljudi je gdje umrlo”, rekao je Milanović.

ZASTUPNIK GORAN ALEKSIĆ: ‘HDZ na Nacionalnom stožeru temelji strategiju za parlamentarne izbore’

Rastuća nejednakost u društvu

“Vlada je donijela paket mjera što je bilo skupo i nužno. Oni će primarno pomoći poduzetnicima, vidjet ćemo koliko. Ja na to nemam nikakvih daljnjih prigovora. Sada će se sve to skupa listati pa će se vidjeti tko je sve dobio tu pomoć pa će tu biti svega. No, ne mogu za to optužiti Vladu, to je jednostavno bila takva situacija”, komentirao je Milanović.

Predsjednik smatra da će korona-kriza dovesti do većeg raslojavanja u društvu i to ne samo u Hrvatskoj. Navodi da je zadnjih 30 godina jasno da sve manji broj ljudi ima manje kapitala i gotovine pa napominje da tako nije bilo nakon Drugog svjetskog rata niti tijekom 70-ih godina 20. stoljeća.

Milanović smatra da Vlada nije mogla učiniti više za rast BDP-a

Kazao je da smatra da je procjena o padu BDP-a od 9,4 posto realna procjena i ne želi slati poruku da će se postotak povećati. Nada se da će brojka biti bolja i da će nezaposlenost biti manja dok je svjestan da će nesigurnost biti veća.

“Vlada nije mogla učiniti više da BDP bude u porastu. Tko sada može predvidjeti što će biti u rujnu? Ne može se ljudima reći: ‘vratit će se korona’ ako ne znamo hoće li se vratiti”, komentirao je za RTL i dodao da se to to “vraćanje korone” ne treba koristiti za izbore pa ih pošto po to organizirati.

Istaknuo je da ima razumijevanja za Vladu jer je i sam morao voditi državu u krizi 2008. Dodao je da su u pravu poduzetnici koji traže manje parafiskalne namete kao i to da je porez na dobit u Hrvatskoj mal. “Uvijek može manje, ali u nekom trenutku treba reći da država od nečeg mora i funkcionirati. Vidjeli smo koliko su javne službe važne u ovoj krizi, a plaćeni su prosječno”, izjavio je.

PLENKOVIĆ NAJAVIO PAD BDP-A OD 9,4%: Marić tvrdi: ‘Bit će gore nego 2008.’; Vlada ograničila cijenu zaštitnih maski

‘Predsjedniče, tko vas šiša?’

Novinar RTL-a je na kraju intervjua pitao Milanovića tko ga šiša uz konstataciju da je primijetio da mu je frizura podšišana.

“Došla je me ošišati jedna meni bliska osoba zamotana u 10 krpa”, odgovorio je Milanović na što ga je novinar pitao “je li prekršio mjere?” pa mu je Milanović rekao da su danas u Okučanima kršili mjere. “Jeste li primijetili to?”, upitao je predsjednik na što je novinar komentirao da su okupljeni bili “preblizu”. Milanović je zaključio da epidemija neće otići preko neći te da će trajati neko vrijeme i da će nas traumatizirati i da zato ljudi trebaju imati razumijevanja.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.