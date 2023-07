Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je večeras na svečanoj sjednici Općine Kalnik i u prigodnom obraćanju ponovio je ocjenu prema kojoj je sadašnji unutarnji ustroj države najbolji mogući te ga nema potrebe mijenjati. Rekao je kako ne bi precijenio one koji imaju agendu novog ustroja jer ona podrazumijeva razrađeni plan, nešto što će se odvijati.

"Tu se ipak više radi o običnom prigodnom lupetanju kojeg slušamo 30 godina", naglasio je Milanović dodavši kako se od osnutka općina priča uvijek ista priča - treba ih ukinuti, srezati, smanjiti, tu su lokalni šerifi i tako dalje.

'Šerifa je birala njegova zajednica'

"Ruku na čelo, tko god kad je bio mali i igrao se kauboja Indijanaca ili bilo čega, htio je biti šerif. Kad smo se igrali Nijemaca i partizana ja sam htio biti šerif. Nije to ništa loše jer on je borac za pravdu, šerif je ponosni nositelj srebrne zvijezde", rekao je Milanović. Dodao je da je 'šerifa' birala njegova zajednica te je bitno da na njegovom mjestu ne budu razbojnici.

Tijekom 20-tak godina koliko se bavi politikom, Milanović je kazao kako u većoj skupini ljudi, kada bi se povela rasprava o temi ukidanja općina, nije vidio ruku onoga tko bi se javio za riječ i rekao da je za to da se ukine njegova općina. "Nisam čuo ni one koji predlažu ukidanje općina, da su ikad rekli koje od njih treba ukinuti", naglasio je predsjednik Milanović.

Komentirao i europska sredstva

Sudjelujući na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Kalnika u povodu Dana Općine, također je rekao da je ovo dobar oblik samouprave koji nema veze s tim koja je stranka na vlasti niti pogoduje i jednoj stranci. Milanović je pozvao stanovnike Općine Kalnik da koriste sredstva europskih fondova čije je trajanje ograničeno.

Ocijenio je da se niti jedna zemlja tim sredstvima nije razvila do mjere u kojoj bi 'Mađarska postala Austrija'. "To se neće dogoditi niti s nama, ali to nam mora biti cilj", zaključio je Milanović, dodavši kako pri postizanju tog cilja ne smijemo zaboraviti tko smo i po čemu to jesmo, odnosno ne smijemo zatrti svoj identitet.