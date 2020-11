Zoran Milanović progovorio je o važnim temama iz zemlje i svijeta, nakon što je sudjelovao na sjednici koprivničkog Gradskog vijeća povodom Dana grada

Povodom obilježavanja Dana Grada Koprivnice održana je svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj je nazočan bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Kao i svaki put u sličnim prigodama, nakon sjednice se obratio medijima. Najprije se osvrnuo na teroristički napad u Beču te je dodao kako se čuo s austrijskim kolegom oko tog događaja kojeg je nazvao strašnim. Usput je podijelio i jednu dosad nepoznatu informaciju o napadaču.

“Njegov je stric živio u Hrvatskoj, kako se taj mladić radikalizirao? To je užas”, pitao se Milanović te potom otkrio kako mu se ne sviđaju napisi medija iz BiH o hrvatskoj policiji koja nasilno vraća ilegalne migrante: “Tekstovi su intonirani kao da je Hrvatska neprijatelj muslimana. To je ružno i opasno, pozivam ih da obrate pažnju.”

Cijeli svijet prati predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, pa je Milanović dao i svoj osvrt na događanja koja će otkriti tko će mu biti kolega iz Bijele kuće u sljedeće četiri godine. Smatra da je slovenski premijer Janez Janša jedini koji je čestitao Donaldu Trumpu, stoga mu je uputio opasku.

“Znate tko ima moje simpatije, ali ja bih pričekao da se prebroje glasovi. To što je napravio Janša se ne radi. Vidim da se Trump žali Vrhovnom sudu koji je nakrcao svojim ljudima. Danas sam sretan što sam iz Hrvatske, jer ispada da smo relativno normalna zemlja. Ono što se tamo događa nije normalno”, rekao je Milanović i dodao da nije pobornik glasanja poštom, ali ni elektorskog sustava: “Tamo biraju elektorske države koje su iz vremena robovlasništva. Simpsoni su još 90-ih imali Trumpa za predsjednika”, poručio je.

Objasnio je i što bi značila pobjeda Joea Bidena na izborima. “Pobjeda Bidena bi značila obnavljanje Atlantskog partnerstva i svijesti u Americi da je Europa glavni saveznik. To je dobro i za Europu, i za svijet i kao Hrvatsku. To ne govorim osobno nego kao hrvatski predsjednik”, kazao je.

Potom se vratio na domaće teme. Najprije je otkrio hoće li biti u koloni sjećanja u Vukovaru. “Vrlo rado. Nadam se da neće kontaminirati to sve skupa. I kad sam imao utjecaja nisam nasilnike rastjerivao policijom i vodenim topovima”, rekao je.

Komentirao je i stanje u Kliničkoj bolnici Dubrava te smjenu dosadašnjeg ravnatelja. Istaknuo je da je to odgovornost ministra zdravstva Vilija Beroša te dodao da ljude koji rade u zdravstvenom sustavu treba platiti dvostruko. “Moja prijateljica ne može tamo na pregled, a ima karcinom. Ako ti tata nije liječnik, možeš se ubiti”, smatra predsjednik.

Iako se mnogo o tome govorilo nakon napada na Markovu trgu, još uvijek nije sazvana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Milanović tvrdi kako razlog tomu nije tvrda kohabitacija s premijerom Andrejom Plenkovićem koja je izašla na vidjelo posljednjih dana.

“To nije razlog zašto se nije sastalo Vijeće. Razlog je što on to ne dopušta. To je kršenje dužnosti, to je njegova dužnost. Mi dajemo nalog koordinaciji. To piše u Zakonu, to je zakon od 15 članaka gdje je jasno naznačeno da Koordinacija radi ono što Vijeće kaže. Premijer krši zakon. Maltretira svoje suradnike i radi nezakonite radnje. Gospodin mađarski potrčko je htio svaliti odgovornost na moju vladu. On je skoro završio u savjetu SDP-a, za to postoji deset svjedoka. Onda je završio u HDZ-u, tamo je dobar”, istaknuo je.

Govorio je o odugovlačenju sudskih procesa koje je opisao kao “teli mi se krava, krsna mi je slava”, a nije se propustio osvrnuti i na bivšeg direktora Janafa, Dragana Kovačevića, osumnjičenog za primanje mita i pogodovanje.

“Ako je Kovačević kriv, treba odgovarati. Ali ovo što vidim iz medija ne znači ništa. Vidim samo da netko želi izgraditi slučaj u medijima i onda se suditi godinama. E, nećeš majke ti, ako se mene pita. Sudac treba reći: ‘Dosta je, marš. Ovo je sudnica, a ne kavana'”, zaključio je predsjednik Milanović.

