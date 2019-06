MILANOVIĆ OTKRIO MALU TAJNU: ‘Mogao sam 2014. otići u Bruxelles na mjesto potpredsjednika Europske komisije, ali nisam’

‘Kada (građani) znaju da imaš rezervnu poziciju koja se piše sa šest nula, onda znaju da nisi njihov’, kazao je Milanović objašnjavajući zašto 2014. godine nije otišao s mjesta premijera u Bruxelles gdje mu ej navodno bila nuđena pozicija potpredsjednika Europske komisije

Nakon što se proširila priča da bi Andrej Plenković premijersku fotelju u Hrvatskoj mogao zamijeniti nekom u najvišim tijelima Europske unije, bivši premijer i aktualni predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović sjetio se kako je i sam bio u sličnoj poziciji 2014. godine. Ispričao je to danas, kako javlja RTL, novinarima u Đurđevcu gdje se pojavio na tamošnjoj tradicionalnoj Picokijadi.

Na ironično novinarsko pitanje hoće li se okušati u miješanju palente, kao što je to jučer u Rijeci radila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ili u pjevanju kao što to čini Miroslav Škoro, Milanović je suzdržano rekao da će se držati “onoga što zna”.

‘Neću govoriti neistine i obećavati nemoguće’

“Moramo paziti da ljude ne izmaltretiramo s kampanjom”, kazao je Milanović dodavši kako se slaže s Grabar-Kitarović koja smatra da je kampanja duga šest mjeseci – preduga.

“To predugo traje. Jedino što možemo raditi je govoriti neistine i obećavati stvari koje ne možemo napraviti. A ja to neću raditi”, kazao je.

Ustvrdio je da je svaka kampanja “od vrata do vrata”, a naročito ona za predsjedničke izbore na kojima se predsjednika bira izravno.

“Ne možete baš ljudima ići od vrata do vrata, to je malo pretenciozno. Ali da, biti među ljudima, bez protokola, vozikati se okolo i ići… to da. To sam radio 12 godina”, rekao je Milanović.

‘Kada imaš rezervni položaj sa šest nula, nisi njihov’

Ponovio je da ankete treba uzimati s velikim oprezom i shvaćati ih ozbiljno, iako se u njima znaju dogoditi greške. Stoga je lkaonski zaključio kako “treba dobiti više glasova i to je to”.

Milanović je prokomentirao i mogućnost da danas u Bruxellesu premijer Plenković bude izabran za neku od dužnosti u EU rekavši da bi to bilo dobro za reputaciju Hrvatske. No sada je, kaže, mnogo veća pomutnja u Bruxellesu nego prije pet godina kada su dvije najveće grupacije – pučani i socijalisti – imale većinu. Prisjetio se kako je tada i sam bio u igri za neku visoku funkciju u EU.

“Ja sam 2014. godine mogao otići u Bruxelles s mjesta predsjednika Vlade na mjesto, sigurno, potpredsjednika Europske komisije, ali nisam”, kazao je.

“Kada (građani) znaju da imaš rezervnu poziciju koja se piše sa šest nula, onda znaju da nisi njihov”, dodao je Milanović.

