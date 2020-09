MILANOVIĆ OTKRIO ČIJE BISMO BORBENE ZRAKOPLOVE TREBALI KUPITI: ‘To potpuno otvoreno govorim, nije tu riječ o gumenim bombonima’

‘Znate da nikad ne bježim od odgovornosti. Da sam premijer vjerojatno bih bio na čelu Povjerenstva za nabavu borbenih zrakoplova’

Govoreći o nabavci višenamjenskih borbenih zrakoplova, danas je predsjednik Zoran Milanović jasno naglasio da neće opstruirati rad Povjerenstva za nabavu borbenih zrakoplova, iako nitko iz njegovog ureda neće sudjelovati u radu Povjerenstva, javlja Jutarnji list.

“Ne moram donijeti odluku o tome. Znate da nikad ne bježim od odgovornosti. Da sam premijer vjerojatno bih bio na čelu Povjerenstva za nabavu borbenih zrakoplova. Da budemo načisto, predsjednika se pita za mišljenje. Ta će tema doći pred VNS i donijet će se odluka. A da dajem mišljenje o svojoj odluci – to je sukob interesa. To vrijedi i za neke ljude koji su u povjerenstvo imenovani odlukom Vlade”, izjavio je predsjednik Milanović.

Predsjednik dvojbenim smatra imenovanje u povjerenstvo ravnatelja SOA-e i voditelja Nacionalnog stožera Civilne zaštite. Dodao je kako Hrvatska ne smije biti “slučajna država”, naglasivši da je ta njegova izjava više puta zloupotrebljavana i da su avioni Hrvatskoj zaista potrebni.

STRUČNJACI SKEPTIČNI OKO NOVIH BORBENIH AVIONA: ‘Jedna je tu stvar jako važna, ipak smo u krizi’, ‘Kako oni to misle financirati?’

Američki avioni prvi izbor?

“Načelno, s obzirom da se ne radi o gumenim bombonima nego o jako skupim sustavima – prvi bi izbor trebali biti američki avioni. To potpuno otvoreno govorim. Za to je niz razloga – darovali su nam puno opreme, daruju to i dalje. Ja to mogu javno reći jer ne sudjelujem u nabavi. Međutim, bitno je i pitanje cijene i što se za tu cijenu dobije”, rekao je.

Na kraju je još jednom naglasio da ako smo odlučili nabaviti 12 borbenih zrakoplova onda ih trebamo nabaviti. “Onda trebamo nabaviti 12 novih zrakoplova ili minimalno rabljenih, a ne korištenih, na primjer, u Siriji.”

O rukovanju s Plenkovićem

Kometirao je i rukovanje s premijerom Andrejem Plenkovićem te pridržavanje epidemioloških mjera. “Opet ide taj ping-pong bez mrežice. Sada skoro nitko nema masku. Kada kažem da je korona kao karijes, to je utemeljena prosudba, ona nije bez razloga. Treba se paziti, ali ne smijemo izluđivati ljude. Djecu treba učiti prati ruke, učiti higijeni i ne sluđivati ljude.”

PLENKOVIĆ BOCNUO MILANOVIĆA NA SJEDNICI VLADE: ‘Nemojte se rukovati, ja jesam jer mi je dosadilo odbijati predsjednika’

Podjela Hrvatske na regije

Milanović kaže da ne bi radio podjelu Hrvatske na regije. “Lokalne samouprave bez novaca nema. Ali bez intervencije centralne države nema ni istog standarda. Za vrstu decentralizacije u kojoj će svatko ubirati svoje poreze, to znači da će Dalmatinska zagora i Slavonija trebati nalaziti izvore financiranja izvana. A to znači da djeca u različitim dijelovima Hrvatske neće imati isti standard”, rekao je.

“Danas bi to mogli riješiti samo referendumom, a 1993. za tim nije bilo potrebe. Nije rješenje ukinuti općinu u siromašnoj Slavoniji, nego u tome da im država pomogne. Da, ja mogu shvatiti da netko kaže da sam ja glasnogovornik HDZ-a zato što su ovo stvari o kojima bi trebao govoriti netko iz Vlade. Ali ja nisam ni za HDZ, ni SDP, ni IDS – ovo je jako važna tema, o kojoj se treba pričati. A ne o rukovanju”, rekao je Milanović.

ZOKI KAO TOMO: Predsjednik oštro protiv reforme birokratskog čudovišta; stručnjak: ‘Reciklira Karamarka, to je suluda ideja’

Slaba točka Banskih dvora

Što se tiče performansa s lubenicama na Markovom trgu u organizaciji Ivana Vilibora Sinčića, Milanović je smatra da bi to mogao biti “komunalni prekršaj”. Iako je Sinčić danas pokazao kako je lako doći na Markov trg i istovariti bilo što, Milanović je rekao da premijerski ured ima vrlo jaku antiterorističku zaštitu.

Ipak je otkrio “slabu točku” Banskih dvora. ” Do ureda se može doći iz Ćirilometodske ulice. Dok god je ona otvorena za promet, svako vozilo se može zabiti u kućicu, ili tamo istovariti ugljen ili stajsko gnojivo. Stig’o ćumur, ne”, rekao je Milanović.

KAOS PRED ZGRADOM VLADE: Sinčić na Markov trg iskrcao hrpu lubenica; Plenković: ‘Osigurajte prostor, ovo je moglo biti i nešto drugo’

BEROŠ MOLIO POLICAJCA DA UZME SINČIĆEVU LUBENICU: O ‘show programu’ ispred zgrade Vlade oglasila se i nadležna ministrica