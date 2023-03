Predsjednik države Zoran Milanović u povod obilježavanja Međunarodnog dana žena obišao je izložbu pod nazivom „Dora – Zapis na brezovoj kori“, postavljenu povodom obilježavanja 100 godina od smrti prve hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Nakon toga obratio se medijima prilikom čega je spomenuo saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića.

"Kako to da on sada podržava HDZ, a prije ih nije mogao smisliti? On je bijednik. To je jedan vrlo ubogi tip koji je bio opozicija HDZ-u, a sada im izlazi iz nosne šupljine. Da sam DORH, ja bih ih sve preslušao i vidio koji su motivi za prevaru birača. Taj frajer je sumnjiv! - rekao je predsjednik Milanović.

Nedugo potom, nakon što je vidio Milanovićevu izjavu, Hrvoje Zekanović komentirao je izrečeno.

'On je ruski igač'

"Osvrnut ću se na izjavu Zorana Milanovića. Još jednom me uvrijedio, ovaj put nazvao me bijednikom. Ja neću pasti toliko nisko da njega vrijeđam sličnim epitetima, ali reći ću nešto. Cijela europska i svjetska javnost zna da se radi o ruskom igraču, radi se o čovjeku koji za sve što napravi dobije aplauze i odobravanje iz Kremlja. A što se tiče DORH-a koji on poziva da me istraži, volio bih da se Državno odvetništvo pozabavi korenspodencijom između njega i gospode iz kluba u Slovenskoj. Navodno su išle neke poruke, koje su bile razmijenjivane između ljudi iz kluba u Slovenskoj i gospodina Milanovića, o tome da će Milanović doći u taj klub isključivo ako je brojač na šanku. Znači, ako je brojač novca na šanku dolazim u klub, a ako brojač novca nije na šanku ne dolazim u klub. Dakle, i ovo je nešto što bi DORH i institucije trebale istražiti ", rekao je Zekanović.