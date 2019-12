MILANOVIĆ OPTUŽIO KOLINDU DA JE 2015. IZVELA DRŽAVNI UDAR.: ‘S Petrovom ste izveli mali puč; Htjeli ste to pod svaku cijenu zbrčkati’

Milanović optužio tijekom sučeljavanja Grabar-Kitarović da je kao predsjednica 2015. godine izvela mali puč

Predsjednički kandidati Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović tijekom večerašnje debate uoči predsjedničkih izbora posvađali su se oko toga tko je napravio državni udar 2015. godine kada su se odvijale konzultacije o mandataru nove Vlade.

Naime, Kolinda je izjavila: “Kad ste se željeli zabarakidarali Banske dvore, rekli ste da nećete prihvatiti vladu, tada ste kršili Ustav, bilo je puno toga”. Na to joj je Milanović uzvratio da je Kolinda zajedno s MOST-ovim Božom Petrovom izvela “mali puč”.

KOLINDA I MILANOVIĆ SE POSVAĐALI OKO SANADERA, PREDSJEDNICA DOBILA TEŠKE UDARCE: ‘Ivo Sanader je vaš life coach. Vi ste njegovo čedo i ne postojite bez njega’

Sastavila ‘privatnu vladu’

“Škorine birače privlačim kao čovjek. To što je Kolinda 2015. s Petrovom izvela je mali puč. Vi ste prekršili ustav, sastavili ste privatnu vladu, natjerali i Karamarka da prihvati čovjeka koji ne zna hrvatski. I vi meni govorite o puču. Ja ću ustav poštovati kao Bibliju”, rekao je Milanović, dodavši da je radila sve kako bi spriječila dolazak lijeve vlade.

“Vrlo sam bila korektna. Konzultirala sam se s ustavnim pravnicima diljem države, nikakav puč nisam pripremala. A vi ste meni kad je Karamarko donio 76 državnika rekli da mogu osnovati svoju vladu i bit državnica ili bit njegova marioneta”, odgovorila mu je Kolinda.

Na to je Milanović rekao: “Vi ste to htjeli pod svaku cijenu to zbrčkati. Mi smo se dogovorili da Petrov bude premijer, vi ste izvršili operetni državni udar.”

ŽESTOKO OKO SANADERA, 8.000 EURA I ‘PUČA’: Milanović: ‘Želim spasiti RH od vas i vašeg kartela HDZ-a’; Kolinda: ‘Ostavili ste opustošenu Hrvatsku’