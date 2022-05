Predsjednik Zoran Milanović danas je dao izjavu za medije nakon što je sudjelovao na svečanom ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR u Republiku Kosovo.

U obraćanju se osvrnuo na na današnju odluku Ustavnog suda, a prema kojoj se odbacuju dvije referendumske inicijative za koje se zalagao Most.

"Ustavni sud ide dva koraka dalje i radi nešto što se nitko drugi nije drznuo raditi. Ovo je strašno što se dogodilo, to je gaženje Ustava kojem sam i ja pisao. Kad smo usvojili izmjenu ustava, zaključili smo da to moramo napraviti da bi uspio referendum. Bili smo svjesni da smo otvorili Pandorinu kutiju. Ta grupa ljudi koja je uzrupirala hrvatski Ustav, oni se bave zaštitom lika i djela Andreja Plenkovića", kazao je Milanović, pitajući se da što bi smetalo da tamo piše i epidemija.

Pozvao na ukidanje Ustavnog suda

Nakon toga je oštro opleo po Ustavnom sudu te je pozvao na ukidanje te institucije.

"Taj organ je postao opasnost, sad vidim da nisam ovo očekivao i to u situaciji koja je neutralna. To su građani odlučili. Iznad svega je volja građana na referendumu. Ustavni sud je pogazio i uništava Ustav. Ovo je ozbiljna stvar, to se nikada nije dogodilo. Ustavni sud je sastavljen od politički odabranih ljudi. Kad počnu jednom napraviti stvari koje su danas napravili, tu se skidaju rukavice. Ukinimo Ustavni sud, on nema razloga postojati nakon ovoga danas. Njima nitko ne vjeruje. Ovo je državni udar", rekao je.