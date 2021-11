Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, Zoran Milanović, komentirao je danas nabavku francuskih borbenih aviona Rafale i dolazak francuskog predsjednika Macrona.

"Razlika u cijeni, tu će se još napraviti razlika s kojom smo mogli kompletno opremiti kopnenu vojsku. Ispada da idemo prema 1,2 milijadi, što je za mene skandal", rekao je Milanović te dodao da su neke stvari nedopustive. "Strateški ugovor s Francuskom, pisan u tami sobe kabineta Plenkovićeva ministra, nedostupan je meni i i savjetnicima."

"Ja sam jučer rekao sve najbolje, ali ja imam obaveze iz toga - zašto nismo uključeni u to? Jel se očekuje da Hrvatska vojska ide bilo kuda? Ili ćemo se ponašati kao da se radi o bezveznom papiru? Cifra je bila milijardu eura manje deset milijuna. Imali smo sjednicu Vijeća za obranu, admiral Hranj je tamo govorio u zrak", istaknuo je.

Ne boji se za odnose s Amerikancima

Milanovića ne zabrinjavaju odnosi s Amerikom. "Radi se o našim leđima i našim džepu. Za odnose s Amerikancima se ne bojim. Sljedeće godine dolaze četiri helikoptera iz SAD-a, a mi nismo izgradili hangare za njih", rekao je Milanović.

"Ja sam u fluidnom statusu - nemaš moći, nemaš novca, ali imaš jezičinu. Dali su neinteligentne izjave da sam odbio ugositit Macrona. Pitajte Macrona jel došao s termosicom i kavom kod mene", rekao je Milanović.

Kritizirao ručak u hotelu

Potom je kritizirao ručak na koji je odveden Macron.

"Ja sam smetao Plenkoviću, to uopće ne uzimam za ozbiljno, nego mi je zabavno. Nije me zvao jer imam pretamno odijelo. Ali ne zamjeram mu to. Nisam odbio ugostiti Macrona, nego je to prepušteno jer sam vidio koliko to znači Plenkoviću. Predsjednika neke države voditi na ručak u neki hotel, meni je neugodno.

Ide se u restorane. Vidim ja, čovjek me nije pozvao, a zvao je moju šeficu protokola. To su te uličarske fore, valjda nas je htio posvaditi", rekao je Milanović govoreći o tome zašto nije prisustvovao ručku s Macronom", smatra Milanović.

Časničke činove polaznicama 12. naraštaja temeljne časničke izobrazbe – smjer Zdravstvena služba, Milanović je uručio bojnicama Marinki Dobrili, Ivanki Ercegovac i Luciji Svetini, natporučnicama Eleni Jelavić i Andrei Marczi te poručnicama Željki Galić i Mirni Orlović, priopćeno je iz Ureda predsjednika RH.