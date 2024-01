Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja, predsjednik Zoran Milanović posjetio je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nakon posjeta, dao je izjavu za medije.

Obrušio se na premijera Andreja Plenkovića te Ivana Turudića.

“Problem je u Plenkoviću i njegovim vrtnim patuljcima koji dižu ruku za porobljavanje države”, započeo je Milanović.

“Sad dolazi AP koji želi proganjati prije svega novinare jer ih se ne bi kazneno gonilo nego da odaju tko je ukazao na kazneno djelo”, rekao je.

Osvrnuo se i na izbor novog šefa DORH-a. "Istovremeno ide natječaj, kakva farsa, za novog GDO, nakon što ih je potrošio nekoliko – Jelinić, koji je bio nesmotren, pa Zlata Hrvoj Šipek, neposredno prije izbora, kvarno, kukavički… Sad se radi ista priča i motivi su interesantni. Pojavljuje se taj nesretni Turudić. Baš njega, baš se na njemu inzistira, on kao papagaj ponavlja sve elemnte obrazloženja tog zloćudnog zakona lex AP, ono što Plenković želi čuti. On bi to sve zabranio, onemogućio da se u medijima sazna da su njegovi suradnici barabe i lopovi i to je meta cijele te priče i napora."

Kaže da vidi da nije jedini koji tako misli i govori te da tom lopovluku treba stati na kraj. "Što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao falično vrijeme, ali vrijeme nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj danas".

"Hrvate se preparira da budu poslušne životinje", dodao je.

Za Turudića je rekao da je stranački dečko, a pokušava ga se prodati kao osobu koja će uvesti reda. "Deklarirao se kao HDZ-ovac i nikom ništa, to je kao referenca?!"

"AP-ova konstatacija da je osudio predsjednika HDZ-a, da, ali u jednom od stranačkih obračuna kad je Sanader već izbačen kao obični politički otpad, to je napravio naš dečko, Ture, za kojeg se Sanader zalagao da bude na čelu Županijskog suda. Vrlo mučan trenutak gdje od mnogih loših kandidata gdje ispliva daleko najgori od svih, čovjek koji bi trebao biti predmet istrage", rekao je, dodavši da taj čovjek "na silu hoće represivnu vlast i AP mu to daje".

"To je takva šamarčina!”, istaknuo je Milanović.

