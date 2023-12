Predsjednik Zoran Milanović prozvao je premijera Plenkovića zbog usporedbe seljaka s ekstremistima.

“Vratit ću se u 2014. kada sam bio predsjednik Vlade, a Plenković je bio sitni oportunistički političar koji je razdragano došao pozdraviti one dečke u šatoru. Tamo je bilo svakakvih cvećki, lala i likova, iz svakakvih sfera. Svašta se pričalo, svačim se prijetilo pa i plinskim bocama i bilo je interesa za ljude iz službi sigurnosti. No niste čuli ni mene, ni Josipovića da smo ikada komentirali tko se tamo okuplja", kazao je Milanović te nastavio:

"Ali Plenković je tamo bio kao saborski zastupnik i zastupnik u EU parlamentu. Ja te ljude nisam nazivao ekstremistima kao što on naziva ove čudne likove koji se motaju po takvim stvarima. Je li to razlog da se javnosti daju diskrecijski podaci državnog vrha, to ukazuje na neke druge poremećaje."

Rekao je da se premijer ne želi sastati s njim i da smo jedina zemlja u kojoj tajna služba radi bez smjernica. “Onda neka malo šuti i ne komentira dokumente koje svaka vlast dobiva i u kojima ima svega, ali ništa zbog čega bi se svi trebali naoružati”, naveo je.

O prosvjedima kaže da “nastoji s prljavcima igrati fer”. “U nekim državama bi pobili pola svinja, kod nas je to 30-ak tisuća na njih skoro milijun. Nosim radosnu vijest, toga se nećemo riješiti deset godina. Evo Litva slavi već deset godina svinjske kuge. Sada su tu mjere koje se moraju primjenjivati, to je tako i ne mislim posebno prozivati Vladu. Tu postoji politička konkurencija koja želi profitirati od toga”, rekao je.

