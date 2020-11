MILANOVIĆ ‘OPLEO’ PO MINISTRU: ‘Po nalogu onih gore morao je insinuirati da njegov vrhovni zapovjednik laže. Sada će platiti cijenu’

‘Pokazalo se da ništa što (ministar Banožić) govori nije istina. U tu cijelu priču upleo je i vojsku i načelnika glavnog stožera. To je ozbiljno. Dok sam ja predsjednik, to neću dopustiti’, kazao je Milanović

Nakon što je bio nazočan na svečanoj sjednici Predsjedništva SDP-a povodom 30. godišnjice osnutka te stranke, predsjednik Republike Zoran Milanović izašao je pred novinare kazavši da je ondje bio “iz sentimentalnih razloga” te da bi se vjerojatno “odazvao i HDZ-u”.

Potom je komentirao prijepor oko polaganja vijenaca povodom blagdana Svih svetih, kazavši da je Vlada “traljavo izbjegla zajedničko polaganje vijenaca” u petak. Rekao je i da se nije prepucavao s ministrom obrane Mariom Banožićem.

Poruka Plenkoviću i ‘njegovom vjernom Gogi’

“Nema prepucavanja. Ružno je to, radili su to smišljeno i traljavo. Onda se ministar (Banožić) počeo baviti mnome. Ni s kim se ja nisam prepucavao, nisam ni spominjao ministra u petak. Ali po nalogu onih gore, on je morao insinuirati da njegov vrhovni zapovjednik laže. On je ministar, ja sam predsjednik države. Sad će platiti cijenu. Pokazalo se da ništa što govori nije istina. U tu cijelu priču upleo je i vojsku i načelnika glavnog stožera. To je ozbiljno. Dok sam ja predsjednik, to neću dopustiti”, kazao je Milanović.

Dodao je da je njegova poruka bila upućena “Plenkoviću i njegovom vjernom Gogi” (Jandrokoviću) te da je u pitanju namagarčivanje.

“Ministar je napravio sve što piše u dokumentima, načelnik stožera je to potpisao i njemu vratio. Ja se ne svađam preko ministra s vladom, nego se njegov šef preko njega obračunava sa mnom. Mijenjaju se ministri, a i predsjednici. Ministri mogu biti osobe koje razumiju ili ne razumiju. Mene su izabrali građani, njega nisu, a ni premijera. Ja sam vrhovni zapovjednik. Suradnja će biti moguća i s premijerom koji je rekao da će biti “tvrda kohabitacija” u noći kad sam izabran. Što to znači? Ozbiljan čovjek to ne bi trebao govoriti”, zaključio je Milanović.

