Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana Istarskog statuta nakon čega se obratio javnosti. Njegove izjave možete uživo pratiti na našem portalu.

Prvo je komentirao je hrvatsku donaciju helikoptera Ukrajini, ali i dokapitalizaciju HEP-a.

HEP u ogromnim gubicima

"To je državna firma. HEP je ušao ugromne gubitke. Treba ih nekako sanirati. Uvijek se na kraju računi moraju platiti. Nema besplatnog ručka", rekao je.

O vojnim donacijama Ukrajini je kazao:

"S obzirom da smo prije godinu dana uspjeli ostati bez onih Bradleyja, ali vidimo da su itekako korisni Ukrajini. Donacija helikopetra je odlučena, njih ne bismo imali uvjeta više održavati, imamo dosta toga i treba se toga rješavati", rekao je predsjednik.

Potpora iz Amerike

Milanović se osvrnuo i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je kazao kako je s vladom SAD-a dogovorena potpora kroz program financiranja stranih oružanih snaga u iznosu od 140 milijuna dolara koji su dodijeljeni Hrvatskoj.

"Ovo s Amerikancima živi bili pa vidjeli. Kad HDZ govori o tome govori, ne da dvojim nego se hvatam za kundak", poručio je.

Slučaj Agrokor

Dotaknuo se štrajka liječnika pa je spomenuo i vještačenje u slučaju Agrokor.

"Ako nekoga želiš suditi i strpati u zatvor, trebaš imati dokaze, treba postojati procedura. Todorića nemam razloga niti braniti niti napadati, ali to kako su ga tretirali od početka, to je bila obična seljačka hajka. Uzeli su mu Agrokor, vraćeni su neki dugovi dobavljačima - to pozdravljam, drago mi je da su ljudi dobili novac. Ali što se dogodilo u ovih šest godina od kada je sučaj počeo? On propada zbog nemara, hohštapleraja, idiotizma i predmeti samo propadaju.

"Vidimo sada je u vještačenje, koje je DORH naručio od konzultanata koji to nisu smjeli raditi, ulupano milijun eura. Tko će vratiti taj novac. Mi imamo zakon gdje ne smiješ ništa reći o DORH-u. Ne da se ne smije vršiti pritisak nego ne smiješ im zinuti ni pisnuti jer Plenković prijeti progonom. Taj zakon hitno treba ukinuti”, rekao je.

“Taj konzultant kojeg su lažno prikazali, nisu smjeli to raditi. To je bačen novac, je li ja to ne smijem reći. Jer to Plenkovićeva privatna tužiteljica Hrvoj Šipek može. Ona je svog bivšeg kolegu proganjala jer se učlanio u masone. On je pogriješio, ali onda je godinu dana nakon dolaska na dužnost državna odvjetnica tražila njegov izgon iz službe. Vjerojatno joj je smetao kao prethodnik. Kaže da je baš on nanio nepopravljivu štetu DORH-u. Što je čekala godinu dana”, dodao je.

“I Državno odvjetničko vijeće postupa po njenom zahtjevu, ali Vrhovni sud to vraća i tek iz treće on opstaje i ima se pravo vratiti na radno mjesto. I što ćemo sad?”, zapitao se. “To je naprosto k…. pir”, kazao je.

Saucha ide u zatvor

Komentirao je i slučaj svog bivšeg suradnika Tomislava Sauche koji je kažnjen s tri godine zatvora u slučaju Dnevnice.

"Dabogda vama i vašoj djeci tako sudili. Evo, Saucha ide u zatvor. Sretni? Prošlo je tjedan dana. I nitko me ništa nije pitao. Koji su dokazi da je to učinio? Nikakvi. Za to dajem ruku u vatru. Tiče se mene jer tvrde da mi je suradnik bio neki prizemni lopov. Dokaza nema, za ovu tajnicu ima itekako. Njegov je samo nekakvo vještačenje njegovog parafa, a sudili su mu na drugom stupnju baš Mrčela i Kos. Jedini suci koji su se imali potrebe svađati samnom kada sam im predložio Dobronića za šefa. Kako je moguće da je dobio samo tri godine za pljačku? A tajnica je dobila 4 godina, više. Dao Bog da njima tako sudili. Pogledajte malo taj predmet, šutio sam dosad”, rekao je te dodao:

“Ja ću ga prvi posjetiti jer me sud nije uvjerio da je kriv. Stan mu nije pregledan, ovom HDZ-ovom županu su godinu dana nakon što se zabio u banderu pretresli stan. Sude mom predstojniku ureda i baš njih dvojica. I to Mrčela koji je počinio kazneno djelo protiv hrvatskog pravosuđa. Jer se Hrvate i dan danas izvozi kao trupce drugim zemljama koje traže njihovo izručenje. Počelo je s onim Tuđmanovim udbašima, a sada vrijedi i za ostale. Nitko drugi u EU to nema. To su grozne, Biblijske zlouporabe. To su ljudi koji nam kroje pravdu", kazao je Milanović.