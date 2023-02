Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 29. obljetnice Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije "Sveti Valentin" u vojarni "1. hrvatski gardijski zbor" na Tuškancu.

Za osobiti doprinos razvitku i ugledu države te dobrobiti njezinih građana predsjednik je pripadnike Počasno-zaštitne bojne odlikovao Redom hrvatskog pletera, nakon čega je dao izjavu za medije.

Govorio o 'baksuzu' Banožiću

Milanović je na početku pričao o stanju hrvatske vojske.

"Mene ovdje i inače, ali posebno danas na ovom mjestu na ovaj dan puno više zanimaju potrebe Hrvatske vojske. Ja to vidim kao dužnost, pa zato mogu nešto o tome reći. Ništa se nije promijenilo u potrebama, zajednički nazivnik je jedno mutno ništa", rekao je Milanović na početku pa je onda počeo napadati ministra obrane, HDZ-a Marija Banožića. Nije izrekao njegovo ime, već ga zove "baksuzom".

"On bi otkupio stan koji si je lijepo namjestio s plišanim medvjedićima. Frajer se pobrinuo za sebe, on sebi plišane medvjediće stavlja tamo po Gundulićevoj", rekao je Milanović.

"Ako postoji plan stambenog zbrinjavanja, onda to nije plan da se vojnike izbaci", kazao je Milanović govoreći o stambenom zbrinjavanju. ''Ovaj se baksuz sjetio prije zbrinuti sebe, ali za vojsku ništa", kazao je govoreći o Banožićevu postupanju.

'Ne postoji ministar obrane'

Novinari su pokušali postaviti pitanje i pitati ga nešto vezano za ministra obrane, na što je Milanović samo rekao "ne postoji ministar obrane."

"Ja ga ne spominjem pa nemojte ni vi. On je običan pijun, harlekin. Ja sam na njegovu suglasnost imenovao kandidate koji nemaju strogo gledajući uvjete. Ako netko nije radio u toj struci, a predlažete ga, onda ga možete imenovati na dvije godine, ne četiri, tako smo se dogovorili. To je takva kronika laži i lopovluka, a frajer nije ni ispitan. U mojoj vladi ste imali jedan jedini slučaj trgovine utjecajem načelnice Porezne Uprave, usporedite to s ovom vlasti već sedmu godinu. U mojoj vladi nije bilo posla za DORH. Jel bilo? Nije bilo. Ili smo bili briljantni skrivači ili smo radili fantastičan posao. Banožić bez Plenkovića ne postoji. On mu daje krv, plazmu, leukocite. Ne postoji", objasnio je Milanović.

O Hrvatima u Zambiji

Govorio je o Hrvatima u Zambiji: "Hrvatska ne može napraviti puno više po pitanju zaštite. Pitajte ovog, gejšu Sergeja Lavrova, on je navodno ministar vanjskih poslova. Nije da ta osoba koja bi bila dolje može tko zna što učiniti. Mislim da je to Jesenjin već poduzeo ili se objesio na luster kraj radijatora."

Novinari su ga pitali može li Hrvatska napraviti više. "Bojim se da u ovom trenutku ne može više. Nije realno. Moraš se nekome obratiti za pomoć, to nije EU. Nisam primijetio da su Francuzi ili Nijemci, koji dolje imaju veleposlanstvo, prostru ćilim za nas, da nam pomognu. Kupujemo oružje od njih. Očekujem da daju krv za nas u Zambiji, ali ništa od toga."