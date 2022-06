Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je pripremama hrvatskih reprezentativaca u sjedećoj košarci prije odlaska na Europsko prvenstvo. Dao je izjavu za medije kojom je komentirao aktualna politička zbivanja.

"Ne mogu reći da smo loši. Nismo loši. Vidim da idemo naprijed po pitanju osoba s invaliditetom", rekao je Milanović i dodao je da će preskočiti odgovor na pitanje o sumnjivim transplantacijama u KBC-u Zagreb.

"Bilo bi jako dobro da se Vlada očitovala. Uostalom to je potpredsjednik HDZ-a BiH. Vidimo da idu tamo samo po glasove ili sitne usluge, to je pogrešno. Već šest godina je na snazi odluka Ustavnog suda BiH da se spriječi ovo potkradanje i gaženje jednog konstitutivnog naroda i da im se omogući da sami izabiru svoje predstavnike. Ona je na snazi točno koliko je Plenković premijer. Ništa nisu napravili. I onda američka administracija to prebaci na ministarstvo financija i tamo neki pomoćnik za sprječavanje pranja novca, navede da se on predstavlja etnocentrično. što to znači? Je li to terorizam? Što radi premijer? Šuti. Svaka nam čast na takvim saveznicima. Ja ću se opet morati ići habati i praviti budalu od sebe. Ovo je užasno koliko se naši vanjski poslovi ne bave ničime", komentirao je Milanović stavljanje dijela dužnosnika iz BiH na crnu listu.

"Nama su ovo bitnije stvari od situacije u Sjeverodonjecku. On je plaćen za svoj posao, ali i ja sam za svoj. Ali, on brine samo o onome što odgovara njegovoj karijerici. Ja sam prije mjesec dana sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nisam pokucao na vrata, nego sam ih izbio iz šarki. On čuva ministra Banožića, a njega brani glavna državna odvjetnica, koja je u svoj kurikulum napisala da joj je otac bio na križnom putu i koja je došla 5 minuta prije parlamentarnih izbora na najsramotniji način. I moj je djed bio dvoje godine u Staroj Gradišci kao državni neprijatelj, što da to pišem u životopis? Mene je izabrao narod, a nju Plenković. Što je sa slučajem Janaf? Dragan Kovačević čeka već dvije godine da vidi hoće li biti optužen ili oslobođen. Htjela je smijeniti ravnateljicu Uskoka, pa joj je ova pokazala srednji prst", brzo se prebacio na drugu temu.

Gdje su optužnice?

"Što radi Banožić? I dalje maltretira generale. Sad vidim da će obljetnica Dana antifašističke borbe biti u Lisinskom, a ne u Brezovičkoj šumi. Valjda je Plenkoviću vruće. Ja ću nastaviti zagovarati interese hrvatskog naroda u BiH, jer je to moja dužnost, ali i hrvatski interes, spašavanje hrvatske stražnjice", nastavio je.

"Gdje je optužnica u slučaju Janaf? Gdje je optužnica u slučaju mademoiselle Rimac iz Knina? Nurnberški procesi su završili unutar godine dana. Haški procesi su kraći od ovoga. Što ja ne bih trebao komentirati? Ona je izabrana pet dana ili dva tjedna prije izbora, što se nigdje ne radi. Ona je vjerna Plenkoviću kao pas. On ju zove i privodi. Gdje su optužnice? Nema ih, jer su oni nesposobni. Gdje ima da ona traži smjenu svoje zamjenice, šefice Uskoka. Ovo je već za odlazak u mirovinu", grmio je Milanović.

"Pitate me stvari u koje nisam upućen. Moj ured zapošljava velik broj ljudi koji znaju više. Neću odgovarati na nešto što ne znam. Pitat će te me sutra", ponovio je na pitanje o stanju u zdravstvu, a onda se okrenuo Banožiću.

"On opet maltretira Hranja i generale. Njega treba smijeniti. Mi se bavimo apoteozom jednog čina, ulaska u eurozonu. Tko nema euro? Oni koji ne žele. Mi smo zadnji vagon. To bi svaka vlada napravila. OK euro, upozoravam da nismo svjesni svega. Neke je države euro zavio u crno. Recimo Italija, zemlja od 65 milijuna ljudi, neće se nikad od toga oporaviti. Mi ćemo malo bolje proći, ne zbog Plenkovića, već zbog toga jer smo uslužno orijentirana ekonomija.

Pozivam da se cijene počnu dvostruko izražavati sutra. Čim prije, jer dizanje cijena nije ništa drugo nego prevara građana", upozorio je.

"Državna odvjetnica kojoj je otac bio na Križnom putu može ići u penziju. Što će mali Bane? Izgleda da je normalno maltretirati generale, zamračiti državne prostore i to. Čini se da je Bane jako dobro stao na put s puškom. Ali, to nije prase, već država."

'To je iznad osobnih animoziteta'

"Vučić se želi uspoređivati s Turskom, ali Turska ne želi u EU. Ako Srbija želi ići u EU morat će se držati kriterija. Ako se mene pita, morat će poštivati sve kriterije, jer ih i mi poštujemo. Tražim saveznike za BiH i nadam se da će to biti u liku Andreja Plenkovića i njegovih konjanika. Dayton krši međunarodna zajednica i američka administracija", poručio je Milanović vrativši se ponovno na prvu temu te dodavši da premijer opstruira rješavanje situacije u BiH.

"Vidite da nije problem u meni. Vama je jasno što se ovdje događa. Kad imate podršku jednog roditelja to je nešto. Kad imate unisoni otpor oba roditelja, znam da će mi ovo računati kao posesivnost, ispričavam se, ali nije. Kad vidite da se dvoje ljudi svađa, to je onda grozno. To je iznad osobnog animoziteta, tu mora biti nešto više. Kad bi on prihvatio ono što ja zagovaram, onda bi pomoćnik, pomoćnika po babi i stričevima, onda se oni ne bi navlačili s Hrvatskom.

Hoće li Plenković spašavati te ljude u Sarajevu? Mi smo u EU i NATO-u i tu nijedan zarez ne smije proći. Kad Švedska i Finska osjete ugrozu preko noći one ulaze u NATO. OK, neka ih. Ali, kada Hrvatska dvije godine upozorava na probleme u BiH, nitko ne reagira. Zar mi nemamo svoje potrebe? Država je jaka, nije to nešto što opijeno slaviš jednom godišnje na datum koji izmisliš. Tako se ne skače po top listama popularnosti u Bruxellesu. Ja sam to prošao, ali sad sam subjektivan, a ne objektivan", zaključio je Milanović svoje izlaganje, viđenjem situacije u BiH.