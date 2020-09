MILANOVIĆ OPET ŽESTOKO ‘OPRAO’ PLENKOVIĆA: ‘Neka mu netko doda kocku šećera’

Kaže i da mu nije jasno zašto se nije uhitilo odmah nego se još 10 mjeseci istraživalo, a i sad imamo tek indicije

Rat Pantovčaka i Banskih dvora već danima ne jenjava, a ulje na vatru danas je dodao predsjednik Zoran Milanović. Boraveći u Istri na Danu županije, ponovno je prozvao premijera Plenkovića oko afere Janaf.

“Gdje piše da premijer ne smije znati. Mi sad imamo premijera koji ne zna ništa, a to je apsurdno”, kaže predsjednik i dodaje:

“Tko tako ne misli? Ivo Josipović? Ne slažu se s tim ljudi koji se vide dalje od ZKP-a, brinem se za studente prava”, kaže Milanović.

Kaže i da mu nije jasno, referirajući se na uhićenje Kovačevića i ostalih u sklopu afere Janaf, zašto se nije uhitilo odmah nego se još 10 mjeseci istraživalo, a i sad imamo tek indicije:

“Premijeru još jedan pozdrav, vidim da se igra riječima, priča o bjesnoći. Na onom haklu na Jarunu mu je pao šećer, pa neka mu netko da kocku šećera”, poručio je.

‘Radit ću pritisak na zdrav razum’

“SOA uvijek diskrecijski stoji na raspolaganju premijeru, ali ne može mu dati sve što mu treba. Ako je dio ovoga istina, čovjek je došao na to mjesto političkim dogovorom i počeo izvlačiti novac. To je puno veći problem od toga da je gradonačelnik trebao dobiti 100 tisuća kuna”, rekao je Milanović te se zapitao kako on uopće može raditi pritisak na sud.

“Čime ja to mogu raditi? Novcem? Vojskom? Jedino mogu raditi pritisak na zdrav razum. Taj će pritisak biti neizdrživ”, najavio je.

“Pozdravite mi neke profesore prava, neki ne razumiju. Ovo nije epidemiologija ni eksperimentalna fizika. Poklanja se povjerenje ljudima, morate o njima znati”, kazao je predsjednik te spomenuo Marijanu Petir koja kaže da je sve znao.

“Vodila je kampanju Mesiću kad su se pjevale partizanske pjesme i nosile petokrake. Ja vidio. To joj nije smetalo, a sad je velika katolkinja”, kazao je te naglasio da on nije znao sve, nego je znao sve važno. “Nije meni nitko rekao da se pet gimnazijalaca švercalo u tramvaju”, slikovito je kazao.

‘Gdje je Plenković bio u vrijeme lockdowna?’

Za ministre koji su u vrijeme lockdowna odlazili u Kovačevićev klub rekao je da treba i Plenkovića pitati gdje je bio za to vrijeme. “Što mislite da je on išao doma moliti Očenaš”, rekao je Milanović.

Na pitanje je li ostavio mobitel na ulazu u klub, predsjednik je odgovorio: “Molim?! Meni da netko uzme mobitel, pa ne bih ga ostavio ni u Bijeloj kući. Ma je, da, bio je jednorog tamo i tri reptila”, zaključio je.