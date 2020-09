MILANOVIĆ NASTAVLJA: ‘Premijer je šef vlasti, on je morao znati. Kako su u SOA-i to mogli znati? Jedino da imaju gataru’

Predsjednik države ponovno se osvrnuo na aferu Janaf ponovivši kako je premijer morao znati za tajnu istragu protiv Dragana Kovačevića, dok SOA to nikako nije mogla utvrditi

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u spomen-području Barutana 1991., nakon čega je sudjelovao na svečanoj sjednici bjelovarskog Gradskog vijeća povodom Dana Grada i bjelovarskih branitelja. Potom je dao izjavu za medije, ponovno se osvrnuvši na aferu Janaf i svoj odlazak u klub Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9. Priznao je da je ondje bio dva dana nakon potresa u Zagrebu, dakle, 24. ožujka.

“Mi smo tamo otišli dva dana nakon potresa. Ministri su tamo dolazili zna se u kakvom kontekstu, a zna se u kakvom kontekstu sam bio ja. No nemojmo biti ometači. Svatko može biti izvrgnut pitanjima, pa i ja. Nemojmo biti uporni u tome da skrećemo pažnju od onog što je bitno, a ovo je ozbiljni skandal”, poručio je.

Saznanja o Josipi Rimac

Nije odustao od teze da je premijer trebao znati za istragu. Dodao je da je Andrej Plenković trebao znati i za istragu protiv Josipe Rimac u aferi Vjetroelektrane. Sve je ponovno potkrijepio njemačkim primjerom.

“Premijer je šef vlasti, ne samo simbolički, ali on je morao znati. Trenutno sam ja predsjednik Republike i ja o tome moram govoriti. Ja ne mogu ministra i premijera privesti i uopće ga dobiti da razgovara sa mnom da ga natjeram da prizna. Ne zanima me kad su izbori, hoću li biti kandidat na izborima, iza mene mora ostati nešto što valja. “Naravno da je morao znati da istaknuta državna tajnica krade novac. Pa ne može to premijer ne znati. Ugledajmo se na one koje stalno pozivamo za primjer, posebno njihovo sjajno pravosuđe, kako oni to rade. To je iskustvo koje se gradi godinama, a kod nas se ljudi ponašaju kao da su jučer iz torbe ispali.

Premijer kaže da nije znao, a pogledajte kako se to radi u Njemačkoj, tamo premijer izdaje pisane instrukcije, apsolutno je trebao znati. Ja nisam provokator, ima ih puno u Saboru. Sabor će poželjeti Pernara kao lakovjernog i naivnog galamdžiju i vidjeti kakvi su to samodopadni provokatori ušli u Sabor” smatra predsjednik.

Gatare u SOA-i

Istaknuo je kako, za razliku od premijera, Sigurnosno-obavještajna agencija nije mogla znati da je bivši šef Janafa pod istragom. “Kako su u SOA-i to mogli znati? Jedino da imaju gataru, koja će reći ovaj čovjek – vidim putovanje i za tri mjeseca će biti pod istragom”, zaključio je.

Kratko se osvrnuo i na performans Dalije Orešković i Marijane Puljak koje su za vrijeme njegova posjeta Bjelovaru, ploču s natpisom “Ured predsjednika RH” postavile na vrata Slovenske 9. “To ću preskočiti, da tim samodopadnim i zavidnim osobama ne dajem na važnosti”, rezolutan je bio Milanović.

