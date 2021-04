MILANOVIĆ OPET PO PLENKOVIĆU: ‘Za premijera smo dobili čovjeka koji je s motokultivatora Tomo Vinkovića sjeo direkt za Ferrarija’

Upitan o odluci vezano za obljetnicu Bljeska u Okučanima, rekao je kako je govorio o zapovjednicima i rekao kako oni koji će biti s njime u izaslanstvu neće biti s premijerom Plenkovićem. “Bit će zapovjednici, Kruljac, Luka Džanko, to će biti moje izaslanstvo. Tko će biti s Plenkovićem, to ne znam, ali oni neće”, rekao je Milanović

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću u spomen na poginule hrvatske branitelje kod Središnjeg križa na Gradskom groblju Vinkovci. Nakon toga sudjelovao na svečanosti obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 3. gardijske brigade “Kune”.

Milanović je tijekom prigodnog obraćanja komentirao “ratove koje danas vodimo”, aludirajući na odlazak mladih iz Hrvatske. Naveo je da smo mala zemlja koja ima velike gubitke u populacije jer mladi odlaze zbog novca u druge zemlje EU. Predsjednik je potom položio vijenac i svijeću kod Spomen-obilježja poginulim redarstvenicima u Borovu Selu uoči 30. obljetnice pogibije 12 redarstvenika.

Obljetnica Bljeska u Okučanima

Upitan o odluci vezano za obljetnicu Bljeska u Okučanima, rekao je kako je govorio o zapovjednicima i rekao kako oni koji će biti s njime u izaslanstvu neće biti s premijerom Plenkovićem. “Bit će zapovjednici, Kruljac, Luka Džanko, to će biti moje izaslanstvo. Tko će biti s Plenkovićem, to ne znam, ali oni neće”, rekao je Milanović.

“To sam naredio u formi usmene zapovjedi. Tako je uvijek, osim kad poneki ministar ponekad dobije napad od tablete za hrabrost, kad mu šef dolazi u Vinkovce, a upravo smo se prijateljski rastali i s njime neću polemizirati, imam svoje savjetnike. Predsjednik je vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske uvijek, ne u ratu, jer Hrvatska nikad nije bila u ratu, Tuđman nikad nije proglasio ratno stanje”, poručio je predsjednik.

‘Banožić je pod pritiskom’

Milanović je rekao da su “sad lokalni izbori, svi su sad jako hrabri, a ministar će se morati ponašat kao običan ministar. Meni je jako ugodno u društvu u njegovu društvu, trebali smo zajedno ići na streljanu isprobati hrvatsko oružje. Inače to ne radim. Ali on je pod pritiskom”, rekao je komentirajući izjavu ministra Banožića da predsjednik ne može izdati naredbu vezano za odlazak vojske na obljetnicu.

Milanović je naglasio kako su oružane snage pod njegovom ovlasti, te je poručio kako ministar Božinović i HDZ “raspolažu oružanim snagama kad treba u nekim lokalnim izborima vojne bagere koristiti da se neki vrtić gradi ili tako nešto”.

“Ministar neka razmisli šta mu radi njegov premijer. Kako ga u stvari maltretira. Već mjesecima ne donosi odluku o avionima. Pa reci, ide ili ne ide. Očito ministar na to nema nikakav utjecaj, moj ministar Kotromanović bi već dao ostavku”, rekao je.

Plenković i Stojadinović – imaju isti stil

Milanović se osvrnuo i na otvoreno pismo koje potpisuje Stevo Culej u kojemu poziva državni vrh na zajedništvo u Okučanima. “Kad je Culej uzeo ravnotežu, jasno je svima koliko je sati”, komentirao je predsjednik države.

“Danas sam ovdje i htio sam se naći s načelnikom ove općine, ne znam kako se zove, iz SDSS-a je. Na kavi, ne da on dolazi ovdje. Onda je nastupila agonija, panično je krenuo izbjegavati sastanak, mora na konzultacije, na kraju on danas ne može. Sada je negdje iza roleta, ja ga pozdravljam. Došao sam ga pitati što ima s pravima Srba i ćirilicom ovdje”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na Milorada Pupovca. “Danas mi je poručio da se dodvoravam ekstremnoj desnici, a nema veće dodvorice u hrvatskoj povijesti od njega. Ja se ne dodvoravam, ja razgovaram. Ako vojvođanski Hrvati gledaju ovo možda izvuku poruku kako se trebaju ponašati preko”, rekao je.

Milanović je komentirao i usporedbu Plenkovića i Stojadinovića. “Isti stil, isti stil imaju. Pašić je drugo, to je vrhunski političar bio, srpski, ali vrhunski. Nisam rekao da je Hitler, to nije. Milan Stojadinović, Mička, vojvoda od Čačka. Što je tu loše?”, upitao je.

O koronavirusu

Komentirajući stanje s koronavirusom u Hrvatskoj, Milanović je upitao nismo li “koronu pobijedili prošlo ljeto”. Dodao je kako stižu milijuni doza cjepiva te je uvjeren kako ćemo “pobijediti opet”.

“Uvijek je premijer taj koji je odgovoran, to je razina centralizacije moći, vlasti, utjecaja, klijentelizma kakvu Hrvatska nije imala nikad. Kad tako centraliziraš vlast, onda odgovaraš za sve, pa tako i za Gabrijelu Žalac, za svakoga odgovaraš. To je odgovornost od koje ne možeš pobjeći, kao ni od vlastitih riječi. Kad Šeks kaže da predsjednica skoro tenkove može izvesti, onda to obvezuje. Ja sam se čuvao takvih riječi prije šest godina kada nisam ni sanjao da ću biti predsjednik”, rekao je.

“Za premijera smo dobili čovjeka koji je s motokultivatora Tomo Vinkovića sjeo direkt za Ferrarija. A fali mu koji krug u Bridgestonu. Pitajte Plenkišenka što je mislio s rabljenim autima, ljudi koji su za mene pitali u Bruxellesu više nisu živi, pa ja sam bio tamo prije 30 godina”, rekao je Milanović o premijeru.

