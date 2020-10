Predsjednik države je komemoraciju žrtava talijansko-četničkih zločina u zaleđu Omiša iskoristio za novi napad na Daliju Orešković, ali i sve one koji su proteklih dana osudili njegovu izjavu o ‘samodopadnim narikačama’

Predsjednik Republike Zoran Milanović, svoj je posjet komemoraciji povodom obilježavanja 78. obljetnice talijansko-četničkih zločina u zaleđu Omiša, održanoj kod župne crkve sv. Ciprijana u Gatima ustvrdio kako treba pronaći krivce za te zločine.

“Za Gatu sam čuo od svog pokojnog djeda, kao i za pokolj koji se dogodio u selu Otok, u neposrednoj blizini. Krivo je ljudsko zlo. Smetalo ih je što su ovdje djelovali partizani. Da bude sve još nadrealnije, mjesec dana prije toga potpisali su ugovor s vlašću NDH i došli ovdje ubijati Hrvate. Taj narod to nije zaslužio. I zato je trebalo stati u zaštitu. Otud tu moje dječje pitanje djedu: Gdje ste bili vi, partizani? Vaše kuće su vaše najveće svetinje. Ja nisam religiozan, ali znam što vam znači Bog, crkva, domovina. Meni domovina mnogo znači. Ovo se više nikada neće dogoditi”, rekao je Milanović u govoru, podsjećajući na zločin koji se dogodio 1. listopada 1942. “Povijest je bila strašna, mora se znati tko je za to odgovoran: naredbodavci, izvršitelji, nacisti koji su to radili hladnokrvnije i brutalnije. Dragi prijatelji, mještani Gata, laka im hrvatska zemlja, neka ih Bog čuva”, rekao je Milanović.

‘Kad sam rekao narikača, a ne alapača, kad sam rekao samodopadna, onda taj pridjev ima težinu…’

No, žaljenje za žrtvama ubrzo je zamijenio novim salvama na račun onih koji su ga kritizirali zbog izjava o Daliji Orešković i Marijani Puljak, a ponovno se osvrnuo i na njih. Pročitao je ulomak članka u kojem je Orešković komentirala trepavice Kolinde Grabar Kitarović.

“Kad sam rekao samodopadna narikača, to je novi kontekst. Muškarci ne nariču, ali guslaju. Guslari znaju biti toksični, pjevaju o povijesnim pobjedama i onda obično to završi u ratu. Kad sam rekao narikača, a ne alapača, kad sam rekao samodopadna, onda taj pridjev ima težinu… Kad nekom kažem da je samodopadan, onda je neiskren. Drago mi je da se javila pravobraniteljica. Postoje ljudi koji obnašaju važne funkcije, a da vi, a i ja, u prvi mah se nisam mogao sjetiti imena. Zove se Višnja Ljubičić… Izabrana je krajem 11. mjeseca 2011. godine, par tjedana nakon što sam ja postao premijer. Onda je osam godina radila svoj posao, da ne znam kako se zove. U prosincu 2019. godine dobila je još osam godina mandata, o vašem trošku. Njezin posao je da reagira u ovakvim situacijama, dobro. Ja kažem da nisam nikoga uvrijedio. Želiš da te se tretira kao Amazonku? Onda budi spremna na to”, grmio je Milanović.

Noževi u ringu

Nije prihvatio niti izjavu Dalije Orešković kako su se u klubu Dragana Kovačevića, osumnjičenika u aferi Janaf, okupljali kriminalci i prostitutke. “Gospođa Orešković je rekla da se u Klubu okupljaju kriminalci i prostitutke, pazite rječnik! Ako ulaziš u ring, nemoj mi donositi nož sa sobom, igraj pošteno i budi spremna da ti se uzvrati na isti način”, ponovio je Milanović.

Udruzi B.A.B.E. poručio: ‘Mijenjajte ime’

Posebnu poruku poslao je vodstvu udruge B.A.B.E., zamjerajući im naziv i vodstvo. “Moja poruka gospođama iz B.A.B.E.-a – mijenjajte ime i osobu koja već deset godina galami u vaše ime. Ne čini vam dobro”, poručio je Milanović.

Pa malo o Izetbegoviću…

Nije štedio niti Bakira Izetbegovića, koji je ranije odbio njegov poziv da dođe u Hrvatsku. “Gospodin Izetbegović je nekonzistentan jer je otišao kod hrvatskog premijera. Meni je drago da je otišao… Hrvatska ima načina da se na miran, uporan i bezobrazan način izbori za hrvatski narod”, zaključio je.

