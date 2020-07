MILANOVIĆ OPET ODGOVORIO PLENKOVIĆU: ‘To nisam čuo ni od Sanadera, ni Karamarka, ne možeš ustati i to nekome reći’

Predsjednik Republike zaključio je svoje prepucavanje s premijerom Plenkovićem izjavom da je ta priča sada iza njih, ali da ostaje problem neusklađenosti djelovanja Nacionalnog stožera civilne zaštite s ustavnim poretkom

Predsjednik države, Zoran Milanović, u četvrtak je posjetio Krapinu, gdje je sudjelovao na otvorenju Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, u koji je uloženo 32,3 milijuna kuna. Nakon otvorenja, družio se s novinarima te se, između ostalog, ponovno osvrnuo na svoj sukob s premijerom Andrejem Plenkovićem, javlja N1.

“Očito je netko negdje naučio u nekoj školi, to nisam čuo ni od Sanadera, Kosor, Karamarka, ne možeš nekome ustati i reći ‘lažeš’. Što se nas tiče, priča je gotova, ali nije dosadna”, nešto je pomirljiviji bio Milanović.

Dodao je kako se ne radi o tvitu, nego sadržaju poruka koje su si međusobno upućivali, a o kojima su jučer mediji izvještavali.

“Na osobnu razinu nisam svodio ovu komunikaciju, ukazao sam na problem i to nekoliko puta, da bismo od premijera čuli dva puta u tijeku jednog dana ono što je rekao, to nije bilo konstruktivno, bilo je prilično neduhovito u nastojanju da se bude duhovit. Štitio sam premijera, rekao sam da sam pogriješio u metodologiji. To je za mene zasad gotovo. Problem ostaje, problem neusklađenosti djelovanja parastožera s ustavnim poretkom Republike Hrvatske. To je činjenica i neće se promijeniti tako da se od problema okreće glava. Imamo problem, moramo ga riješiti i nastavljamo funkcionirati kao uređena država”, zaključio je Milanović.

