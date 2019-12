MILANOVIĆ: ‘Opasno je to što predsjednica radi, da ne upotrijebim grublju riječ koja je vezana za gastroenterološke smetnje’

Ocijenio je kako tu nije riječ o prijateljstvu i osobnom odnosu, već o odnosu “iz interesa”, duboko lukrativnom, kao i da to nije jedini takav slučaj

Predsjednički kandidat 13 stranaka Zoran Milanović izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović o “nošenju kolača” zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću u zatvor ako bude osuđen smatra opasnom te signalom da će ga pomilovati.

“Opasno je to što radi. Jer signal koji predsjednik šalje na takav način je – pomilovat ću te, barem ja to tako čitam. Gospođa Kitarović se sprema dati oprost nekome koga hrvatsko pravosuđe tretira već godinama”, rekao je Milanović novinarima nakon sastanka s predsjednicima svih stranaka koje su mu dale podršku na predsjedničkim izborima.

Milanović je stava da predsjedniku Republike treba oduzeti ovlast davanja pomilovanja osuđenicima te da u takvim stvarima prijateljstva ne bi smjelo biti.

“Ta priča s prijateljstvima je nešto vrlo, vrlo opasno, da ne upotrijebim neku drugu, grublju riječ koja je vezana s gastroenterološkim smetnjama. Nema prijateljstva u takvim stvarima”, ocijenio je.

Grabar-Kitarović ima talent za odabir problematičnog društva

Dodao je i da nema šanse da bi ga njegovi prijatelji – kada bi se on, teoretski, našao u situaciji da mu treba pomoć – tako zdušno i financijski poduprli. “Nema šanse. Naročito da me se proganja radi lopovluka ili otimačine javnih sredstava. I to je ta razlika”, poručio je.

Smatra i da je prijateljstvo Grabar-Kitarović i Bandića, “skoro 20 godina starijeg muškarca, počelo onog trenutka kada je Bandić prvi puta izašao iz Remetinca”. Ocijenio je kako tu nije riječ o prijateljstvu i osobnom odnosu, već o odnosu “iz interesa”, duboko lukrativnom, kao i da to nije jedini takav slučaj.

“Prije toga su joj svaki put, k’o za vraga, jednako tako dobri prijatelji bili ljudi koji su imali problema s pravosuđem. Dakle, taj talent za odabir problematičnog društva, je nešto u čemu gospođa Kitarović naprosto briljira”, ustvrdio je.

Komentar premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića na tu predsjedničinu izjavu – kako vjeruje da se šalila – Milanović drži cinizmom, kao i odluku o povećanju koeficijenta složenosti poslova zaposlenima u obrazovanju.

“To je najgora vrsta cinizma. Kao i ova parodija koji smo gledali zadnjih mjesec i pol dana u kojoj su sindikati izborili svoje. Dobili su obećanja koja će svaka buduća Hrvatska vlada morati poštovati”, rekao je.

Smatra da se u ovom slučaju ne radi ni o kakvom Plenkovićevom triku. “On je naprosto natjeran na to i sad će morati svojoj stranci objasniti zašto je to radio i zašto nije bilo škole mjesec i pol dana”, rekao je.

Jedino je HDZ protiv izmjena izbornog zakona

Milanović je, vezano uz predsjedničke izbore, posebno istaknuo izmjene izbornoga zakona koje je SDP uputio u saborsku proceduru, prema kojima bi, kao i na parlamentarnima, u biračkim odborima bili i članovi stranaka, čime bi izborni proces bio transparentniji, kao i na prijedlog da se kod preuzimanja biračkog listića osoba mora potpisati čime bi se smanjila mogućnost “da netko iza 6 popodne ubacuje listiće u nekakvim zakutnim, dalekim varošicama”.

Obje su izmjene lako ostvarive, rekao je, ali je jedini protivnik – HDZ.

Na parlamentarnim izborima sustav je takav da onemogućava, prije svega HDZ-u, da potkrada, a predsjednički izbori nisu takvi, ocijenio je. “I već vidim da će mi prigovoriti ‘što to niste promijenili’ – Vjerovao sam u ljudsko poštenje – zez”, rekao je Milanović.

Sporan mu je i argument Vlade – koja se protivi tim promjenama izbornoga zakona – da se takve izmjene ne smiju raditi u izbornoj godini.

“Osim ako ne odgovara HDZ-u. Kao recimo za europske izbore – onda se smije. Takvu vrstu moralnog cinizma, nihilizma – teško je naći bilo gdje u Europi”, ustvrdio je Milanović podsjetivši na zakonsku izmjenu kojom je na 4 milijuna kuna podignut iznos mogućih troškova izborne kampanje.

Tada može, ali kad je u interesu javnosti, demokracije ili toga da što veći broj našeg birača izađe na izbore – onda to HDZ-u nije u interesu, rekao je.

Milanović smatra da su datumi prvog i eventualnog drugog kruga predsjedničkih izbora odabrani u interesu HDZ-a i to kako bi se, kako je rekao, odstranilo strano tijelo, odnosno kako bi što manje ljudi bilo u Hrvatskoj u vrijeme izbora jer će otići na zimovanje.

O samom tijeku dosadašnje svoje kampanje rekao je kako su mu iskustva dobra. “Mjerkali su mi svaku gestu, grimasu, izjavu, rečenicu. Rekao sam na početku da se najviše plašim samog sebe – odolio sam”, ocijenio je.