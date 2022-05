U povodu Dana Grada Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici dodijeljena su javna priznanja Grada Zagreba, a svečanosti je prisustvovao i predsjednik Republike Zoran Milanović.

"Tu sam rođen, moji roditelji nisu, oni su jedni od onih tisuća i tisuća tragatelja za srećom i boljim životom koji su iz krajeva Dalmacije, primorja, otoka došli u svoj glavni grad, grad koji je bio čežnja, zvijezda svih Hrvata. Ovaj grad nije bio samo hrvatski, on je u svojim najsjajnijim decenijama bio i grad uspješnih austrijskih i njemačkih industrijalaca, činovnika i vojnika, srpskih trgovaca, uspješnih, bogatih, bogate i vrlo uspješne židovske zajednice, koja je izbrisana u Holokaustu… Ovo je bio grad čija prednost je bila njegova malenkost, bio je manji od ovih velikih gradova, ali bio je lijep", rekao je Milanović.

Naglasio je kako Grad Zagreb, a ni Hrvatska ne trebaju ničiju milostinju.

"I ne smiju je tražiti. Pomoć i suradnju da, milostinju ne. Ovaj grad je bogat, ne kao Beč i Zurich, ali spada među one razvijene , novcem krcate metropolitanske erije EU. Bratislava nas je prešla, ali i dalje nismo loši", rekao je Milanoviću pa vlasti na čelu s Tomislavom Tomaševićem uputio poruku.

"Budite pošteni i strogi, ne dajte korupciji da vam se osmjehne, a kamoli da vas pozove na piće, i već tu ćete dobiti moju naklonost, ali ja nisam dovoljan, ja sam samo jedan glas, a kao što ste vidjeli, na izbore nisam ni izašao. A da biste dobili naklonost puka, morate biti među njima. Ovaj potres je oštetio grad, no on se vraća naporima svojih žilavih, otpornih stanovnika, poduzetnih obitelji, vlasnika zgrada, upravitelja, nakupaca, švercera, svega tu ima, ali ovo dobro prevladava", rekao je Milanović.

"Imate povijesnu šansu da ovaj grad bude prekrasan, Donji Grad je test po kojem ću ja mjeriti ovu vlast, borite se za svaki euro iz EU fondova, ima ih puno. Pozivam na hladni pragmatizam u EU. To je naša šansa, ali i zamka u isto vrijeme. Ne dajte da vam se korupcija niti diskretno nasmije i sredite taj Donji Grad, nemojte čekati Vladu da vam pomogne. U propaloj državi Donji Grad je bio jedinstven, učinite da opet bude takav."

Nakon govora u skupštini, Milanović je odgovarao na pitanja novinara.

"Volio bih da je Hrvatska ključni igrač, ali nije, Hrvatska je nikakav igrač", rekao je predsjednik dodajući da Hrvatska već sada dobiva dio plina i nafte preko Srbije te da je "ključni igrač Mađarska".

"Hrvatsku nitko ništa ne pita jer ne postavljamo pitanja. Mađarska je kao svoj interes prepoznala uvoz ruske nafte. Ta nafta će završiti ovdje ili ondje. Ti razlozi koje EU navodi za neuvođenje plinskog embarga vrijeđa zdrav razum. Pa uvedite onda potpuno embargo. Sankcije ne funkcioniraju. Niti je rublja pala niti Rusija to osjeća. Cijenu će platiti europski građani, Putin će se zadovoljno smješkat, a ta nafta i plin će otići drugdje jer je potražnja velika, kaže predsjednik dodajući da takve sankcije kakve je EU uvela Rusiji ne bi funkcionirale ni u Srbiji.

Europske građane zbog svega što se događa očekuje – skupoća, govori predsjednik dodajući da su Hrvatska, Mađarska i Poljska podjednako razvijene. "Nažalost, nismo kao Austrija nego kao Mađarska", kaže Milanović. "Nije Hrvatska ključna, Hrvatske je nebitna. Zaradit ćemo ,neku lipu na protoku nafte."

"Hrvatska svoje interese, ako i prepoznaje, ne propagira. Mi se bojimo, sramimo se Hrvata u BiH, ali imamo razumijevanja za Tursku. Nažalost, zato što to nas gura u drugi naplatni red jer nas se manje čuje. Opet pozivam, apeliram, vapijem, da se nađe malo pameti. Svima je sve jasno, HDZ-ovcima također, ali se ne usude pružiti otpor. Kada bismo bili jedinstveni u stavu oko političkog opstanka Hrvata u BiH, stvari bi se riješile vrlo brzo, a Finska i Švedska bi završile u NATO-u. Ovako s Turskom će platiti strahovitu cijenu, a Hrvatska traži malo."

O Ini

"INA-u je hrvatska prodala na dijelove. Dobro je dok se držimo na ovoj razini vlasništva. Da prijeđemo 50 posto, što ćemo? Bušiti zemlju u potrazi za venezuelanskim zalihama nafte? Mi to nemamo. Samo vlasništvo nad INA-om ne znači ništa. Ali Plenković je obećao da će to kupiti pa neka to napravi. Ja tako suluda obećanja nisam davao", kaže.

Na pitanje o izjavi Ane Brnabić da je Hrvatska etnički najčistija zemlja u Europi, predsjednik kaže kako njene izjave neće komentirati jer one nemaju nikakvu težinu. Kaže kako je Vučić sada morao birati između Rusije i Zapada i "sad za to treba naći neko opravdanje, protutežu".

"Gdje će drugo nego u Hrvatskoj? Nažalost, bit će ovaj put skupo za Vučića jer Hrvatska ne može preko tih gluposti prelaziti cijelo vrijeme. Kao da Hrvatska sad izmijeni svoj kazneni ili krivični zakon i u neka pravila uvede nadležnost hrvatskih sudova za sva kaznena djela u Srbiji koja prema našem zakonu nisu u zastari", govori Milanović dodajući da si je Srbija uzela pravo "puno gore, ambicioznije" od toga da bude regionalni Haag.

O srpskim optužnicama

"Samo da dam usporedbu. Jezik bez usporedbi je suh nikakav, Plenkovićev. Kao da sad Hrvatska sad izmijeni krivični zakon i uvede nadležnost za kaznena djela počinjenja u Srbiji, to radi Srbija, ona si je uzela pravo da bude lokalni Haag, puno gore od toga, da praktički bez prostornog i vremenskog ograničenja, podiže optužnice dovijeka, sutra će to biti Hrvatska, preksutra Švicarska. Dovode nas u situaciju da mi mijenjamo svoje zakonodavstvo. Kad bi se sve države tako ponašale, svijet bi propao, ionako je na rubu."

Novinari su ga upitali jesu li izjave Brnabić opasne, na što je on odgovorio kako su opasne za Srbiju.

"Rusije nema da im pomogne niti im treba ruska pomoć, Oni da kupe triput više oružja opet su bezopasni, Jer Hrvatska je u NATO-u. Ukrajina je strašno naoružana. Ako si dio jakog saveza poput Hrvatske onda nema brige. Politika Beograda je prije svega štetna za Srbiju, mi ćemo to samo stresti kao prhut s ramena."

O Danu državnosti: 'To je nasilje'

Odgovorio je i na pitanje zašto nije bio na svečanosti povodom Dana državnosti.

"Pogledajte što sam rekao prošlih godina, To nije Dan državnosti, to je nasilje, to je buling nad običajima. Ukidanje iz osobnog kaprica, jednog običaja, Dan državnosti se obilježavao 25. lipnja to je dan kad je Sabor donio odluku o razdruživanju. Mudrošću tada Ive Škrabala ali i velike saborske većine 2002. promijenjeno, određen je taj datum i o povratku na staro nisu ništa poduzimali niti Sanader niti Karamarko. I Plenković, koji je fake, koji nema veze s HDZ.om, promijeni taj datum, i tako smo mi dobili stari Dan državnosti koji nema veze s Danom državnosti", rekao je Milanović pa dodao:

"Vi koji pamtite godinu dana nakon tog incidenta koji su se dogodili 13. 5. 1990., na Maksimiru igraju Dinamo i Zvezda. Dok je rat bio. Već u trećem mjesecu počeo je rat, samo dva mjeseca kasnije igraju Dinamo i Zvezda, a već u ljeto 1991. donio je odluku da je 30. 5., Dan državnosti."

"To nije Dan državnosti. Hrvatska država i hrvatska državnost postoji sigurno iz devetog stoljeća, kad je papa pisao knezu Branimiru… Tu se prvi put spominje hrvatska država jer tu se prvi put spominje Hrvatska. Hrvatska država je, hvalimo se u Ustavu, postoji još od sedmog stoljeća, devetog. Ja nisam organizirao prosvjede protiv Dana državnosti 30. 5., nisam. Ja sam samo rekao: Dečki, ja u toj farsi dana pečenih volova neću sudjelovati. Koncert, to je tipično štreberska ideja, sjediš, zavališ se, malo prčkaš po mobitelu, ništa ne možeš pogriješiti."

Je li vam jučer bio radni dan?

"Meni je radni dan stalno, ja nemam godišnji odmor, ja stalno radim. Bio sam jučer u uredu, u trenirci iz Konjščinske. Ali i da nisam bio u uredu, kakve to ima veze? Ja radim od do, moji službenici imaju slobodan dan. Njih štiti kolektivni ugovor."

O Banožiću

Novinari su mu rekli kako je Banožić rekao da je bio dobrodošao na Danu državnosti.

"Kaj se mene tiče on je dobrodošao živjeti u Zagreb. Ja sam tu vrhovni zapovjednik, mislio sam da ćemo proći bez Jaglaca, ali ne ide. Jel bio u DORHu? Kad su mene prijavili, a prijava van pameti, morao sam dati iskaz. Dva mjeseca kasnije imam debatu, pred početak snimanja sam mu maknuo etiketu, grizem se zbog toga. Trebao sam je ostaviti pred kamerama. I on mene pita za tu prijavu. Što je s Banetovom prijavom? Zašto nije bio već u DORH-u? Ne znam što se čeka. Mene su zvali odmah, dva treptaja gušterovogo oka i hoop, evo mene odmah tamo, dajem iskaz. Zašto taj čovjek, Bane, nije oslobođen krivnje?"