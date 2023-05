Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na konferenciji "Dan poduzetnika" u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca. Obratio se medijima i kritizirao najavu o ukidanju prireza.

"Odrastao sam u ovom kvartu, na ovoj blatnoj livadi i kao dječak koji dolazi iz obitelji službenika, na poduzetnike onog vremena sam gledao kao na muze, polubogove. Država ih nije previše gnječila porezima, ali je pazila da se ne raspojasaju", rekao je Milanović.

O ukidanju prireza: 'To nije fer play'

Kazao je i kako se godinama ništa bitno ne mijenja u hrvatskoj ekonomiji.

"Uvijek gledaš preko puta kod susjeda. EU fondovi su smisao našeg postojanja u EU-u. Sve što se događa u području energije je politika. Kupnja Ine je politički čin mađarskih vlasti koji to štite političkim sredstvima. Želim samo ponoviti jednu frazu - država posebno na način na koji je nastala, naša je svrha i smisao samoga sebe. Nju štitiš, ona je najviša vrijednost. Sad kad bi djeci rekao da se to radi da budeš sebičan, krivo bih im rekao. Visoko smo decentralizirani", rekao je Milanović.

Potom je prokomentirao najavu o ukidanju prireza.

"Ovo s ukidanjem prireza preko noći, preko plota pa se ti braco snađi. To nije fer play, a da ne pričam o političkim motivima. Ili porezna reforma, to voliš čuti kao vlast. Koliko njih ima, koji imaju plaću u najvišem razredu? 12 tisuća. To je jako mali broj ljudi koji će imati veću plaću. I porezi u Hrvatskoj nisu visoki. A koje je rješenje, e to ćete morati sami. Tu ideju nemam. Gledati što se prodaje, kome se prodaje."