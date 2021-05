Predsjednik Republike Zoran Milanović je Branimiru Glavašu vratio ratna odlikovanja. Glavašu su odlikovanja 2010. oduzeta po službenoj odluci tadašnjeg predsjednika Ive Josipovića, a u odluci je navedeno da ostaje bez odlikovanja zbog "postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u RH".

Kako prenosi Jutarnji list, odluka Zorana Milanovića o prestanku važenja Josipovićeve odluke je osvanula u petak u Narodnim novinama. Odluka je donesena 21. svibnja na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja RH temeljem dvije sudske odluke, navodi se. Kako piše, spomenute sudske odluke predstavljaju preokret u slučajevima "Garaža" i "Selotejp" u kojima se Glavaša optužuje za počinjenje ratnih zločina.

Radi se o odluci Ustavnog suda iz siječnja 2015. kojom je Glavašu ukinuta pravomoćna presuda, kao i ostalim okrivljenicima, ali i o odluci Vrhovnog suda iz lipnja 2016. kojom je ukinuta prvostupanjska presuda u istom slučaju. Postupak je zato vraćen na početak.

O kojim je odličjima riječ?

Jutarnji list navodi da se Glavašu svraćaju ova ratna odličja: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red bana Jelačića, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red hrvatskog trolista, Red Ante Starčevića, Spomenica domovinske zahvalnosti i Spomenica Domovinskog rata.

Od početka Glavaš odbacuje ono što mu tužiteljstvo stavlja na teret, a to su mučenja, zlostavljanja i ubojstva osječkih Srba. U slučajevima "Garaža" i "Selotejp" zakazano je novo suđenje nakon što je Vrhovni sud početkom 2020. godine ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu iz ožujka 2019. Prema toj odluci je ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovih suoptuženika.

Glavaš i suoptuženici su na prvom suđenju osuđeni na zatvorske kazne od više godina, no pravomoćnu presudu je ukinuo Ustavni sud. Poslije toga je Vrhovni sud vratio postupak na početak. Do tada je Glavaš odradio i većinu kazne zatvora od osam godina u to u kaznionici u BiH, gdje je otišao prije izricanja prve presude.

Glavaš podržao Milanovića za vrijeme predsjedničkih izbora

"To nije moje društvo", tada je komentirao Milanović i ogradio se od Glavaša.



Glavaš je na Facebooku, u prvoj reakciji na odluku o vraćanju odlikovanja, napisao: "Hvala Bogu da imamo predsjednika koji poštuje Ustav, zakone, sudske prakse, a ne kao ona 'kokoš' koja je nakon što je izgubila predsjedničke izbore pokazala srednji prst cijeloj naciji."

