„Hrvatska mornarica ne može bez materijalne potpore, ne može bez brodova“, istaknuo je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović na svečanosti obilježavanja 31. obljetnice osnutka Hrvatske ratne mornarice u Splitu.

„Želim da ove tehničke probleme riješimo što prije, da naši brodovi – ovi koji se grade, koji se trebaju graditi i koji su trebali biti izgrađeni – konačno zaplove! Tu očekujem vrlo energičan angažman hrvatske Vlade, premijera osobno. Hrvatska mora imati kompletiranu obalnu stražu, tim više što nije dobro niti za duhovno stanje unutar vojske da neki s pravom dobivaju, s velikim zakašnjenjem kao zrakoplovstvo, a da oni drugi iz neobjašnjivih razloga stagniraju. Naprosto bit će nezadovoljni. To nije dobro, nije dobro za duh. I zato glavu gore i vjerujem da ćemo ovaj problem riješiti“, rekao je predsjednik Milanović govoreći o kašnjenju izgradnje brodova za HRM.

Predsjednik je dodao kako svečanost obilježavanja Dana HRM-a nije prigoda da bilo koga proziva, ali da smatra kako smo te brodove već trebali imati. „Treba nam deset brodova. Valjda ćemo se uspjeti snaći, ali dokle god se uzdamo u snalaženje, to nije dobro, to vrijeme je prošlo. Snalazili ste se prije trideset godina. Ono što očekujem je red, poredak, pravila – sve ono što nas je uvijek činilo dijelom zapadnog svijeta. Zapad za mene ne znači nikakav zajednički fanatizam nego znači organizaciju, red, neka temeljna pravna organizacija društva, političkog sustava, sloboda, poštena plaća za pošteni rad,izvršavanje ugovora, plaćanje onoga što je izvršeno, kako je ugovoreno i kada je ugovoreno“, pojasnio je predsjednik Milanović.

Posebna uloga mornarice u ratu

Za Hrvatsku ratnu mornaricu, Predsjednik Republike rekao je da je, kao i preostale dvije vitalne grane hrvatskih Oružanih snaga nastala iz ničega te da je u Domovinskom ratu imala jednu posebnu, stvarnu, ali i simboličku ulogu. „Jedina slavenska nacija koja je vezana uz more od svoga nastanka je hrvatska nacija. Niti jedna druga nije nastala kraj mora, uz more i bila organski pupčano vezana uz more kao Hrvatska. Niti jedan drugi slavenski narod. Mnogi su kasnije izlazili na more, živjeli na moru, plovili po moru, ali nitko kao Hrvati ni blizu. Ovih više od tisuću kilometara obale, i to ne bilo gdje, skoro u srcu Europe je jedinstvenost nas, prostora kojeg smo obranili, koji smo naselili i kojeg nam je Bog dao“, naveo je predsjednik Milanović.

„Hrvatska je u Europskoj uniji i NATO-u. To naravno ne bi bila bez Hrvatske vojske, bez onih koji su državu prvo obranili, a onda stvorili. Hrvatska je zadnja koja je ušla u Europsku uniju i bojim se da jedno duže vrijeme neće ući nitko. No tu smo gdje smo, gledamo sebe i prije svega i iznad svega naš interes“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako će Hrvatska kao ravnopravna članica NATO-a ravnopravno sudjelovati i u svim pojavnim aktivnostima i djelatnostima tog NATO-a , ali prema vlastitoj volji i prosudbi.

„Bilo to na Bliskom istoku ako tako mi odlučimo, a nećemo, bilo to na Kosovu gdje smo dovoljno dobri da čuvamo 24 sata srednjovjekovne spomenike srpske duhovnosti, vrlo delikatan zadatak koji je Hrvatsku vojsku dopao u podjeli dužnosti. To nije politička težnja i odluka, ali zato nam se priječi da budemo prisutni, makar i na stožernoj razini, u misiji u Bosni i Hercegovini. To će se promijeniti i tome se nitko u NATO-u neće suprotstaviti. I bolje da se ne suprotstavlja jer naše namjere nikada nisu bile gramzive,predatorske,nego obrambene i humane. Onima kojima su vaši prethodnici spasili glavu i omogućili državu ne pokazuju danas ni minimum kurtoazne zahvalnosti, a kamoli nešto više. S tim živimo i živjet ćemo, ni frustrirani, ni očajni, ni nesretni, ali svjesni da se za svoja prava, pravice i pravdu moramo boriti sami“, istaknuo je Predsjednik.

„Hrvatska vojske i Hrvatska mornarica imaju jedan primarni zadatak. To je obrana domovine, njezinih ljudi, stanovnika, hrvatskog naroda i svih onih koji žive u Hrvatskoj, hrvatskih gađana, hrvatskih granica i hrvatske demokratske vlasti izabrane na demokratskim izborima. To nas čini zapadom. Zapad jesmo, pod zastavama zapada smo se borili stoljećima, ali isto tako i pod zastavama hrvatskog identitet, koji je jedan, nedjeljiv i koji je poseban, koji je naš, koji samo mi u potpunosti razumijemo i do kojeg nikome osim nas stalo nije. Ne budemo li ga mi branili, unapređivali, njegovali, svoju djecu o njemu učili, kritički preispitivali – nećemo više biti mi“, zaključio je predsjednik Milanović.

Odlikovanja predsjednika Milanovića

U prigodi svečanog obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice, Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti Odluke o odlikovanju, dodjeli vojne medalje, promicanjima i pohvalama. Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikovani su kapetan bojnog broda Šime Matas, pukovnik Mirko Dajak, pukovnik Mile Ostojić, časnički namjesnik Matko Čović i časnički namjesnik Matko Šušić.

U čin kapetana fregate promaknut je kapetan korvete Anđelko Škare. U čin kapetana korvete promaknut je poručnik bojnog broda Mario Musulin. U čin poručnika bojnog broda promaknuti su poručnici fregate Marko Kruljac i Ante Petrović. Za ostvarene rezultate na službenim međunarodnim natjecanjima desetniku Toniju Ćatipoviću dodijeljena je Brončana medalja sportskih postignuća. Za ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća, pohvalom vrhovnog zapovjednika pohvaljen je kapetan fregate Krunoslav Kralj.

Odlikovanja, priznanja i nagrade Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga uručio je zajedno sa zapovjednikom Hrvatske ratne mornarice kontraadmiralom Ivom Raffanellijem. Uz predsjednika Milanovića na svečanosti obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice bili su savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i pročelnik Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost kontraadmiral Predrag Stipanović.

U sklopu obilježavanja 31. obljetnice osnutka Hrvatske ratne mornarice predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović u Kaštelanskom je zaljevu u more položio lovorov vijenac u spomen na sve poginule hrvatske mornare.