Predsjednik Zoran Milanović posjetio je jutros Delnice gdje je odao počast poginulim pripadnicima Specijalnih postrojbi Hrvatske vojske polaganjem vijenca i paljenjem svijeće podno križa ispred Spomen sobe. Zatim je otišao u Zabok gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Zaboka u prigodi obilježavanja Dana Grada. Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara.

'Ja sam hrvatski predsjednik. Ne zanima što je rekao nekakav, inače zatucani, islamofob'

Predsjednik je odgovorio na poruku švedskog parlamentarca da veto ide u dva smjera. "Fućkaš to", kaže poručujući još jednom da je on hrvatski predsjednik.

"Fućkaš to. Ja sam hrvatski predsjednik. Došao sam iz Delnica gdje je pola poginulih u specijalnoj postrojbi u ratu, rođeni su u Bosni i Hercegovini. Ili skoro pola. Drugi su porijeklom. Nacija koja to zaboravlja osuđena je na propast. Uopće me ne zanima što je rekao nekakav, inače zatucani, islamofob i ultranacionalist švedski. Neka si taj novac pokupi i neka spava na njemu", rekao je predsjednik Milanović na poruku švedskog parlamentarca da veto ide u dva smjera.

'Charles Michel i tako ne odlučuje ni o čemu'

"To je jedini način. Svatko tko to ne razumije, ne razumije što je Hrvatska. Ne znam je li danas Charles Michel nakon što se najeo ćevapa s Vučićem u Beogradu otišao do Mostara. Ali Charles Michel i tako ne odlučuje ni o čemu. To je Plenkovićev manevar bio da Hrvatima u BiH malo rakije uspe u mlijeko pa na dudu", dodao je Milanović.

'Plenković je ruski čovjek'

"Plenković je ruski čovjek. Tko je omogućio da se par ljudi kriminalno obogati nego Plenković?", nastavio je dodajući da je Agrokor otet Todoriću i da je Sberbank postao vlasnik ogromne imovine u Hrvatskoj zahvaljujući Plenkovićevu liferanstvu.

"Očekivao bih od udbašenka poput Plenkovića da kaže Putinu i Rusima 'nećeš razbojniče'… Omogućio je da nekoliko ljudi opljačka nekoliko desetaka milijuna eura. Je li sam imao koristi, ne znam, ali imam razloga sumnjati", kaže Milanović.

'Banožić je lopina'

Ponovno je rekao kako je sadašnji ministar obrane, nekadašnji ministar državne imovine Mario Banožić "lopina" kojeg jednostavno treba "staviti u istragu". Dodao je i kako je "primitivac" koji se dočepao centra Zagreba. "Pa neće ići živjeti u Prečko kao moj ministar", kaže.

"Banožić je lopina. Ništa se ne mijenja. Njega naprosto treba staviti u istragu. Ja želim odgovor kako je moguće da ministar državne imovine u jednom predmetu navija protiv države za neke privatnike koji su obični nakupci koji ne plaćaju, varaju i lažu. Ometa pravdu, ometa da ih se zapečati. Koja je zaštita državne imovine. Ja uđem u posjed i odlučim da neću plaćati najamninu u centru grada i ne možete mi ništa. Ma nemoj. Pa izbacit ću te dimom van. To su ove žene htjele napraviti, a on im je aktivno stajao na putu, agilno, svom snagom. Za to se ide u zatvor."

Predsjednik je rekao kako je napisao pismo Jensu Stoltenbergu u kojemu je naveo sve probleme koje imamo za koje vlast nema razumijevanja.

'Radman je još jedan politički slijepac'

"Jedna od Plenkovićevih dvorskih luda je izjavila da Turska ima razloga za ovo što radi, a Hrvatska nema. To je izjavio Radman, još jedan politički slijepac koji je nekad bio u mojoj stranci", kaže dodajući da je "Hrvatska zadnja bijeda na način na koji je prezentiraju Plenković i ova ekipa".

Predsjednik kaže kako je Slovenija "itekako zaprijetila Hrvatskoj" i popustila tek kad je dobila što je htjela. "S tom zemljom danas imamo najbolje odnose", kaže.

"Mi gledamo dok Srbija i Beograd dižu optužnice nakon 27 godina protiv pilota HRZ-a zbog navodnih djela u BiH. Srbija uz sve napore da im se pomogne naprosto uništava samu sebe. Moja poruka Vučiću je: Rokaj po tome, brate."

'Što mi tražimo u Bosni? Temeljne pravice'

"U BiH se ne bavim kadrovskom politikom, to su ljudi koji su izabrani. Ja s ekipom idem pod brajdu, ovo su partneri s kojima radim politički posao. GGR ima razumijevanja za Turke, strašno." Turci, prema predsjednikovim riječima, žele uništiti švedsku dušu. Za zastupnika koji je poručio da je veto dvosmjerna ulica kaže da je fašist i da nosi svoje prljave novce koji Hrvatskoj ne trebaju.

"Što mi tražimo u Bosni? Temeljne pravice, kak se u Zagorju veli. Ne Bakirov zulum, ništa više. Sve ostaje kao do sada, kao što je bilo prvih 10, 15 godina. Hrvatski zakoni slabi, turski ekstremni.

Turska je zatražila, Tursku se sluša. Gdje je Hrvatska? Dok je ove bijedne bube predstavljaju, nema je. Nema tih Duvnjaka, Ljubušaka koji su ginuli za Hrvatsku. I šalješ tog nekog Charlesa Michela, kojeg sam znao i pio kavu s njim prije Plenkovića. On ne može ništa."

O Banožiću: 'Kriminalac. Trebala ga je cipelom udarit'

"Radije nas otarasi svog kriminogenog ministra. Ponavljat ću neumorno, ministar je kriminalac. To je kriminalno ponašanje. Njegov pritisak na te gospođe, trebala ga je cipelom udariti, je pritisak…", govori predsjednik.

Turci će od stola ustati "zadovoljni barem kao Slovenija protiv Hrvatske", kaže predsjednik. "Ako će nas pritisnuti kao Sloveniju, samo nas pritisnite. To je super, Slovenija je dobila sve što je htjela. Dobili su narihtani ugovor kojim su htjeli dovesti vodu na svoj mlin, na njihovu žalost, udavili su se", kaže.

O vetu za ulazak Švedske i Finske: 'Znate kome nije svejedno? HDZ-ovcima'

"Ustav je vrlo jeftina roba u ovom trenutku u Hrvatskoj. Veleposlanik bi trebao biti neutralan. Ne bude li… Neću ga ja proganjati kao đavo grešnu dušu. Pa ambasador ima suprugu, koja je mlađa od mene, koja je također ambasador… Taj je čovjek na sto muka. Ali to su slatke brige. Manje od mojih i manje od briga Hrvata u BiH", govori predsjednik dodajući da to sve na kraju dolazi u Sabor. "Znate kome nije svejedno? HDZ-ovcima, koji moraju slušati čovjeka koji ih terorizira", govori Milanović.

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović rekla je jutros na N1 kako će SDP glasati za ulazak Finske u NATO, Milanović kaže: "Odlično, neka glasaju. Za mene stvar nije riješena. Vidjet ćete na jesen. Očekujete da jesen u BiH bude mirna? Nije svatko za državnu politiku. Netko je naprosto ograničen prostorom svoje općine, sela. Kad sam vodio SPD stvarao sam veliku stranku koja nije trebala političke hulje. … Zato svako tko je ušao u Sabor kao ljudi protivnik Plenkovića, a počeo ga u jednom trenutku podržavati je lopov, tat. Nema drugog motiva za one koji usred mandata krenu mijenjati stranu i preletavati", govori dodajući da je "pobjeda na izborima ili jasna ili prljava".…

'Fašisti iz Švedske prijete da će nam ukinuti EU fondove. Ma nek si to zabije, znate gdje'

"Sad se radi o opstanku hrvatstva", kaže Milanović i dodaje: 'Čudo je što smo preživjeli kao država'.

"Dolazi jesen, Hrvati će ići u osnivanje svoje samouprave", kaže Milanović ponavljajući kako u snagama EUROFOR-a nema hrvatskih časnika jer svi drugi mogu tamo, ali Hrvati ne mogu.

"Ja sam ovdje nebitan, što meni ovo treba? Jesam ja iz Hercegovine? Imam rodbinu, imovinu dolje? Da, prije 350 godina. Ovo radim zbog pravde, radi interesa. Dugo traje, previše se natežemo, ali užasno je ozbiljna tema. Razina izdajstva i kukavičluka naše politike je… Pitam se kako opstajemo kao nacija. Imamo europske fondove, dok nam ovi fašisti iz Švedske ne priprijete da će to ukinuti. Ma nek si to nabije, znate gdje", zaključio je predsjednik.