MILANOVIĆ SE NALJUTIO NA JEDNU VIJEST O JUČERAŠNJEM SUSRETU S PLENKOVIĆEM: ‘To je jako ružno i prilično ozbiljan primitivizam’

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u petak kako je njegova obaveza ukazivati na probleme, ocijenivši “ozbiljnim primitivizmom” to što je u javnost puštena vijest da je tijekom razgovora u četiri oka “docirao i pametovao” premijeru Andreju Plenkoviću.

“To je jako ružno i prilično ozbiljan primitivizam uopće da se netko usudi prepričavati razgovor dvojice ljudi u četiri oka i ne pamtim da se to dogodilo ikad. Bilo je puno konzultacija predsjednika i bivših predsjednika s predstavnicima stranaka, međutim nikada nikome nije palo napamet da to uopće komentira na ovakav način”, rekao je Milanović novinarima prilikom obilaska izložbe Miljenka Domijana “Od oka k srcu – biljezi sjećanja“.

Neki mediji su naveli kako je Milanović prilikom davanja mandata za sastavljanje Vlade “docirao i pametovao” Plenkoviću, između ostalog i oko uloge Nacionalnog stožera civilne zaštite.

U Hrvartskoj ne smije vrijediti “sovjetski princip”

“Nikome nisam ništa docirao. Čak i kada bi to bilo istina, ispada da sam sugovornika na nešto upozorio. Ponašao sam se vrlo transparentno o temi koja je važna”, poručio je Milanović.

Upozorio da u Hrvatskoj ne smije vrijediti “sovjetski princip” donošenja odluka i razmišljanja o ljudskim pravima i pravima građana.

“Mi nismo kultura ‘klekni, lezi, tuku mitraljezi’, nego zapadnoeuropska država. Ako na to neću ukazati ja kao predsjednik Republike, tko će”, upitao je Milanović poručivši da ima obavezu upozoriti.

Njegovo pitanje je, ističe, tko i do koje mjere može donositi naređenja u Hrvatskoj, koja politika to autorizira i koja je uloga Hrvatskoga sabora.

“Smatram da Hrvatski sabor treba obavezno u ovakvoj situaciji dati vremenski ograničenu autorizaciju i pravo Vladi da postupa i pozivam sve saborske zastupnike da to i naprave. Ako je većina onih koji smatraju da to ne treba biti tako, neka bude po njihovu”, rekao je.

Na pitanje je li jučer bilo vrijeme i mjesto za takve poruke, uzvratio je protupitanjem – bi li korektnije bilo da se to radi iza leđa i da se daju informacije novinarima o čemu su razgovarale dvije osobe koje su jedine bile na sastanku?

“Ja prema sam prema Vladi vrlo konstruktivan. Ne vidim kako bih mogao biti konstruktivniji. Ukazujem na stvari i govorim što ne valja i što u sebi krije klicu autokracije i dominacije izvršne vlasti nad predstavničkom vlašću”, ustvrdio je Milanović.

Netko je spreman sve objaviti, to je jako loša praksa

Ističe da je nakon jučerašnjeg razgovora s predsjednikom Vlade šutio o sadržaju razgovora, što uvijek radi.

“A sad imamo dva problema, netko to priča okolo, priča svoju verziju. Netko je to, ali ne svatko, spreman objaviti. To se zove novinarstvo? Možda će to biti danas – sutra upravo posao ovog novog ministarstva medija – da govori novinarima kako da pišu”, rekao je Milanović.

Smatra da je to “jako loša praksa” i “primitivizam”, pojasnivši da ne misli na Plenkovića, već da je to “kao pojava primitivizam, kao što je ovo što pokušava raditi i govoriti – konstruktivizam”. Ne sovjetski, nego klasični konstruktivizam, pojasnio je.

“Dakle, prostor u kojem živimo, norme po kojima živimo, pravila koja donosimo, njihova transparentnost i alergija na to da vam netko, recimo, može reći da morate nositi masku ili sutra frulu ili disalicu. Da vas zbog toga može uhititi, a da ustvari ne znate gdje to piše i na čemu je to temeljeno”, rekao je.

Ističe pritom kako treba pogledati kako su to napravili Španjolci – “uzoran primjer, na mjesec dana, ili možda dva, parlament kaže ‘Vlada ima pravo raditi to, to i to’ i tu ovlast prenijeti na neko treće tijelo, a za dva mjeseca se vidimo”.

“Ja tako vidim demokraciju. Sovjetska škola je, naravno, drukčija i vidim da ona živi i punim plućima diše i pupa i na nekim nastavnim centrima prava u Hrvatskoj”, ustvrdio je.

Objasnio je i da mandat Plenkoviću nije dao pred novinarima i snimateljima jer, kako je rekao, nije htio predsjedniku Vlade “kao školarcu davati nešto kao ‘od srca srcu'”.

“Odmah sam mu rekao – ovo ću ti dati odmah, a neću ti to predavati kao diplomu u srednjoj školi, jer to si zaradio i bez mene”, dodao je.

Gospodarstvom se bavi Vlada, vjeruje da ćemo se izvući iz krize

Vezano uz gospodarsku situaciju u kontekstu najave otkaza u Meggleu i Krašu, predsjednik Republike ističe kako je to posao Vlade.

Smatra da će mogućnost otkaza biti prisutna u cijeloj Europi i u Hrvatskoj te ističe da za krizu nije odgovorna Vlada, a vjeruje da ćemo se izvući iz krize.

“Utjeha u toj teškoj situaciji je što se svi manje-više susreću sa sličnim problemima, nadam se da će sljedeća godina biti godina povratka i rasta, jer ova kriza nije klasična kriza ni ponude niti potražnje. Ona je naprosto pala, pao je mlinski kamen na ramena, srećom ne na glavu. I ozlijedila nas je sve. Prema tome, godina će biti teška, proračunski manjak će biti ogroman, ali znam da ćemo svi zajedno izaći iz toga”, rekao je.

EU se u cijelo situaciji ponaša dobro, ustvrdio je, ponovno naglasivši ponašanje po pravilima.

“To je dobra stvar s EU, zato želim da se i u Hrvatskoj radi po pravilima. Jer, ovo je situacija u zadnja četiri mjeseca u kojoj nekakva grupa ljudi koji nisu izabrani, koji nisu čak ni visokih dužnosti, donosi naredbodavna pravila, o vašem ponašanju. Ako je to redovna situacija, onda neka tako i ostane. Jednog dana ćete se probuditi i bit će vam sve čudno”, ustvrdio je Milanović.