MILANOVIĆ ODGOVORIO NA KRITIKE IZ BEOGRADA: ‘Ako im nije po volji, žao mi je. Ovo je naša zemlja i bit će onakva kako se dogovorimo’

Zoran Milanović se uoči 305. Sinjske alke prisjetio običaja iz tog kraja te se osvrnuo na komentare iz Srbije o Borisu Miloševiću te na svoju suradnju s Vladom

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je uoči početka 305. Sinjske alke bio na Vojvodinom prijemu u Alkarskim dvorima. Podsjetio je kako je njegova Vlada financirala izgradnju Alkarskih dvora, a prisjetio se i tradicije sinjskoga kraja iz kojeg dolazi.

“To je financirano u mandatu moje Vlade, bio je to luksuzan projekt, ali za Alku se uvijek davalo i više nego što se imalo. Kad sam bio dijete arambaše se nisu jele ljeti, to je zimska hrana. U zadnjih 20 godina jedu se i ljeti. Jeo sam ih nakon Oluje, još se oporavljam, u pozitivnom smislu riječi”, rekao je Milanović za N1.

Istaknuo je da nije pratio što se pričalo o dolasku SDSS-ovog potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu Oluje. “Žao mi je ako su to rekli, nisam pratio što su govorili. To je naša stvar u Hrvatskoj. Ako im nije po volji, žao mi je. Mi smo dali sve od sebe i više od toga. Nema nikakvih međunarodnih sudionika pomirbe, ovo je naša zemlja i bit će onakva kako se dogovorimo, a dogovaramo se dobro”, poručio je.

Predsjednik je dodao kako je u političkoj hijerarhiji Vlada važnija od njega te se osvrnuo na suradnju s Andrejem Plenkovićem, koji je u početku zazivao “tvrdu kohabitaciju”. “Znam to jer sam bio predsjednik Vlade. Vlada drži unutarnju i vanjsku politiku, a Predsjednik je tu da pomogne. Suradnja s Vladom je korektna, nikad neće biti savršeno. Mi smo bili različite političke opcije, pitanje je koliko različite, a s Vladom imam područja u kojima moramo surađivati. Bit će to ok, ja se nadam”, zaključio je predsjednik Milanović.