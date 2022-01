Zoran Milanović danas se nalazi u Sisku gdje prati utakmicu hokeja na ledu IHL-IPH seniora 2021./2022. između Kluba hokeja na ledu Sisak i Hokejskog kluba mlade kategorije Bled.

Pritom se obratio medijima te komentirao aferu Frka, odnosno slučaj predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke-Petešića koji koristi državni stan na koji nema pravo.

“Što se dogodilo? Čavlovićka je napravila ono što su dotad radili svi HDZ-ovci i nikom ništa. Nju su optužili, ali država se nije uspjela naplatiti.

Vratimo se na ovu bandu, ne postoji druga riječ za njih. Što rade u nekretninama, drže knjige u podrumima, možda drže Natashu Kampush. Za ovo se daju ostavke, i to u državama koja nije Švedska.

Što je s firmom kojoj je pružao protekciju netko iz ministarstva, gospođa kaže da je to upravo Bane. To su usluge u takvom poslovanju koje ne idu bez naknade. Ako si nekom sredio da ne platiš dva, tri milijuna najamnine, on će ti se vjerojatno zahvaliti. To može biti prase ili nešto što šuška pod prstima. Ako netko sramoti ovu našu državu, to je HDZ. A ja je sramotim gdje? U Moskvi, Kijevu, Berlinu?”, pita se Milanović.

'Ja bih dao sve da mogu unajmiti za neku kunu'

Na pitanje novinara hoće li prijaviti Frku-Petešića, predsjednik je odgovorio: “Gospodina Petešića neću prijaviti. On je počinio kazneno djelo, on sad to predstavlja kao omašku. Zašto knjige ne drži na Dugom Otoku ako tamo živi? Nego mu je država dala prostor, ja bih dao sve da mogu unajmiti za neku kunu, ali ne mogu.

“Nije mi neobično to što nitko nije stao na moju stranu. Tko se javio, Picula? On je tamo bitan, sjedi u Bruxellesu i prima 9000 kuna jer sam ga ja tamo poslao. O čemu vi pričate? Ne treba meni nitko da me brani. Ono što ja govorim, tako sigurno misli većina ljudi u Hrvatskoj. Sto posto im je dosta tog zveckanja oružjem. Ljudi se boje, konformisti su, ne žele se zamjeriti, ali tako se ne vodi država", rekao je Milanović.

Predsjednik se osvrnuo i na sukob u Ukrajini te prepucavanje koje zbog toga vodi s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

“Nije normalno da se nekome obećam bezuvjetno, to je manjak inteligencije. Ako se stvar bude zaoštravala, naši ljudi se neće izvrgavati riziku. Ja ću odlučivati o tome, ili dvotrećinska većina u saboru, što se nikad neće dogoditi. Hrvatsku vojsku još nitko nije tražio, bolje da ne dolaze. Hrvatska je platila previsoku cijenu, Hrvatsku nije oslobodio NATO, Hrvatska nikome ništa nije dužna da bi se od nje tražilo da bude ovca koja kolektivno ide na klanje. Svojim napadačima šaljem veliku pusu, neka oni idu u Ukrajinu”, zaključio je MIlanović.