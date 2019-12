MILANOVIĆ ODGOVORIO KOLINDI NA OPTUŽBE ZA KORUPCIJU: ‘To je tvoja kuća, tvoja kuhinja, žohari su u njoj…’

Predsjednički kandidat Zoran Milanović i bivši predsjednik Ivo Josipović oštro su komentirali izjavu Kolinde Grabar Kitarović o korupciji u SOA-i, a potom i njen komentar kako je ona takvo stanje naslijedila upravo od Milanovića i Josipovića

Predsjednički kandidat Zoran Milanović danas je održao predizborni skup u Zadru. Ondje se, između ostalog, osvrnuo i na jučerašnju debatu na HRT-u. Komentirao je izjavu aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koja je na sučeljavanju rekla da se bavi korupcijom u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji i u obavještajnoj zajednici.

Predsjednički kandidat Zoran Milanović je za izjavu Kolinde Grabar-Kitarović o korupciji u VSOA-i o tome da su Darko Grdić i Ognjen Preost umirovljeni kako ne bi bili nečasno otpušteni, rekao da su oni još uvijek u drugostupanjskom postupku, a da je baš ona umirovila časnike iz Zemunika koji su se bavili krijumčarenjem.

“Obavještajne službe i sigurnosne službe ne možeš pomladiti niti postariti, tamo rade najbolji, najsvjesniji, dobro obrazovani, lojalni ljudi, čvrstog karaktera, nepotkupljivi”, rekao je Milanović, spomenuvši da je predsjednica 2016. godine smijenila tadašnjeg šefa SOA-e, Dragana Lozančića.

Također je rekao kako su “ta dva generala kriminalci unaprijed, a zagrebački gradonačelnik protiv kojeg gledamo procese u Zagrebu – on je prijatelj i on je nedužan dok mu se ne dokaže krivnja.”

A ovi su krivi čim se u njih posumnja. Da je emisija trajala pet sati, ne bi bilo dovoljno da kažem sve što sam želio i zato – vidimo se u drugom krugu, ova tema je tek otvorena”, poručio je Milanović.

Sve to, dodao je, pokazuje samo zloćudnost tog trisa – HDZ-a, Kolinde Grabar-Kitarović i Milana Bandića i njegove klike u Zagrebu.

“Mi godinama kasnije slušamo o korupciji. Na dan izbora. To je tvoja kuća, tvoja kuhinja, žohari su u njoj, mora ih netko počistiti. Žohari su vrlo otporna bića, prastari su, neuništivo je to. Međutim, što se događalo zadnjih pet godina govori o korupciji u Vojno-sigurnosnoj agenciji, čiji su ljudi uhvaćeni u kriminalu, jer su uništavali račune kad je bilo jasno da se mijenja vlast i da dolazi novi ravnatelj. Ti ljudi su i dalje u postupku, međutim, predsjednica kaže da su oni umirovljeni zato da ih se ne bi moglo nečasno otpustiti. Upravo je ona to učinila prije dva tjedna umirovivši zrakoplovne časnike koji su ulovljeni u krijumčarenju u Zadru”, spomenuo je Milanović, pa se osvrnuo i na samu debatu.

“Da je emisija trajala pet sati i da su me napajali vodom, jer toliko bih pričao da bih morao dehidrirati, ne bi bilo dovoljno. Ova tema je tek otvorena, ovo samo pokazuje zloćudnost tog trisa, HDZ-a, Kolinde Kitarović i Milana Bandića i njegove klike u Zagrebu”, konstatirao je Milanović.

Milanović je također rekao da je Kolinda Grabar-Kitarović smijenila Dragana Lozančića “na divlji način jer ju je navodno špijunirao, što nije istina”.

“Lozančić je postao ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje. To je zahtjevan sustav. Plenković ga nakon smjene postavlja na jedno od odgovornijih mjesta u sustavu”, izjavio je Milanović, koji smatra da taj slučaj pokazuje osvetoljubivost i sitan karakter.

“Najprije ga predsjednica najuri, onda ga premijer postavi na ozbiljnu dužnost. I tko je tu lud? I onda slušamo o korupciji. Pa to je tvoja kuća. Žohari su u njoj. To je neuništivo”, rekao je Milanović i dodao da zato želi vratiti dignitet, dostojanstvo i elementarnu pristojnost dužnosti predsjednika Republike.

“Hrvatsku vojsku ćemo koristiti tamo gdje joj je mjesto i nećemo je izlagati nepotrebnoj opasnosti kako bi se ona i još nekolicina mogli prigodno s tim ljudima koje se ranjava i koji pogibaju fotografirati po Afganistanu. To mogu raditi i u vojarni u Zagrebu, i u Zadru, u nju ionako svatko može ući”, rekao je.

Komentirao je i postupke desnice koja kako je rekao, “sije atmosferu straha, nasilja i represije” jer je to, ocijenio je, jedino što ona zna.

“Zabrani, udri, ograniči. Naše je drukčije, mi smo otvoreni, ali nismo naivčine, mi znamo što je naša tradicija, mi smo svjesni sebe, ali smo isto tako svjesni da je jedini prostor slobode za nas prostor otvorenosti, kontakta s drugima. I to je ono što je u poimanju države nevjerojatno važno. Desnica se samo zatvara u sebe, vade se cijevi i na svakoga se gleda kao na neprijatelja, ocijenio je.

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović komentirao je u srijedu nastup aktualne predsjednice i kandidatkinje za tu dužnost u novom mandatu Kolinde Grabar-Kitarović na HTV-u te je ustvrdio da se slučaj korupcije u SOA-i i VSOA-i na koji se poziva razotkrio u njegovu mandatu.

“Gospođa Grabar-Kitarović svojom se lažnom samohvalom o borbi protiv korupcije u SOA-i, odnosno VSOA-i potvrdila kao bezobzirna manipulatorica sklona neistinama. Slučaj navodnog kriminala u VSOA-i na koji se poziva razotkrio se upravo u mome mandatu, ne u njenom. I ja, kao tadašnji predsjednik Republike, i Vlada premijera Milanovića zaslužni smo za otkrivanje tog slučaja”, napisao je u priopćenju Josipović, koji je bio hrvatski predsjednik od 2010. do 2015.

Istaknuo je da je dvojicu visokih časnika koje spominje Grabar-Kitarović, a i neke druge, osobno razriješio s dužnosti, kao što je, dodao je, nekim visokim časnicima suđenima za teški kriminal oduzeo činove i odličja.

“Može li Grabar-Kitarović navesti i jedan jedini slučaj u kojemu je ona učinila nešto slično? S obzirom na to s kakvim se ljudima druži, još od prošle kampanje, tijekom mandata, a i sada slobodno možemo reći da je riječ o ‘fejk’ borkinji protiv kriminala i da joj, umjesto titule Kraljice Hrvata, kako su joj neki tepali, pripada titula Kraljice hrvatskih kriminalaca”, ustvrdio je Josipović.

Rekao je i kako se osobno nikada nije hvalio time što je u slučaju koji spominje Grabar-Kitarović “bio jedan od onih koji su sudjelovali u otkrivanju i prijavi navodnih kaznenih djela”.

“Nisam komentirao te slučajeve, a ponajmanje ih koristio u kampanji zato što bi to moglo biti povod Europskom sudu za ljudska prava da osudi Hrvatsku zbog miješanja visokih dužnosnika u sudske procese, što smo već iskusili”, rekao je.

Josipović smatra da je Grabar-Kitarović “izložila Hrvatsku mogućnosti da ponovno bude osuđena”, a da ni u tom ni u bilo kojem drugom predmetu “zaista nije imala nikakvu ulogu, ponajmanje takvu koja bi opravdavala samohvalu o borbi protiv kriminala”. Ocijenio je da je, kao i na drugim područjima, rezultat njezina mandata “nula, sramota za nju osobno, za instituciju predsjednice i za državu”.

