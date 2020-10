MILANOVIĆ ODGOVARA NA SVA PISMA KOJA MU ŠALJU GRAĐANI – NJIH 2785: Daje i novac onima kojima treba, podijelio 216.000 kn

U prosjeku, dnevno predsjedniku stigne 11 omotnica građana, a sa sadržajem većine pisama Milanović je upoznat

Otkako je Zoran Milanović preuzeo dužnost prvog čovjeka on piše pisma, a napisao ih je čak 2.785. Iz Ureda predsjednika su za Večernji list rekli, s Pantovčaka je odgovoreno na 2.574 pisma dok su druga riješena telefonski.

Predsjednik osobno nije čitao pisma, upite, predstavke i zamolbe građana, nego za to ima Službu za građane. U prosjeku, dnevno predsjedniku stigne 11 omotnica, a sa sadržajem većine pisama Milanović je upoznat. No, ima i onih koji žele doći u posjet na Pantovčak i upoznati se s predsjednikom uživo.

Posjeti predsjedniku i pandemija

Do sada su zaprimljene 102 prijave građana za posjet Uredu predsjednika ili za prijam kod predsjednika Republiku. Kako su iz Ureda predsjednika rekli Večernjem listu, Ured do sada nije organizirao posjete građana Pantovčaku, ali da se planira organizacija posjeta kada se za to steknu uvjeti. Za posjete građana postoji i poseban protokol donesen 1. srpnja koji se zove “O postupanju po pismima građana predsjedniku Republike Hrvatske”.

U posebnom protokolu objašnjava se za što točno Milanović koristi i prima pisma: “Društvene pojave i problemi izneseni u pismima, predstavkama ili pritužbama građana predmetom su analize, rezultati koje se koriste isključivo za potrebe predsjednika u poticanju rješavanja problema i otklanjanja negativnih društvenih pojava.” Pisma ne moraju stizati samo poštom nego mogu biti upućena i preko internetske stranice ili maila Ureda predsjednika.

Na Pantovčaku kaže da odgovor stiže za najkasnije 30 dana.

Jednokratnu novčanu pomoć tražilo 202 građana

Protokolom nije posebno definirano što činiti s pismama čiji su sadržaj uvrede na predsjednikov račun, ali i o takvim pisanim porukama se mislilo. “Ne postoji obveza postupanja po predstavkama i pritužbama neprimjerena i uvredljiva sadržaja i načina obraćanja predsjedniku, kao i po predstavkama i pritužbama neimenovanih pošiljatelja, osim ako iz njihovog sadržaja i priložene dokumentacije nije vidljivo da se radi o osnovanoj sumnji na počinjenje kaznenog djela, a da prijava prethodno ili u isto vrijeme nije podnesena nadležnom tijelu državne vlasti”, stoji u dokumentu.

Isto tako, i dokumentu s protokolom se ističe i da se “građanima koji se zateknu u ugrožavajućim socijalnim prilikama može novčano pomoći iz namjenskih proračunskih sredstava Ureda predsjednika”. Kolikom broju ljudi je Milanović do sada pomogao, Večernji list je pitao Ured predsjednika.

“Do sada pomoć isplatom jednokratne novčane pomoći dobila su 202 građanina. Jednokratna novčana pomoć dana je onima koji su se zatekli u teškim socijalnim prilikama ili nemogućnosti podmirenja potreba zbog teške bolesti, a njihovi su navodi potvrđeni osobno dostavljenom dokumentacijom ili dobivenom informacijom od resornog ministarstva. Do sada je u tu svrhu isplaćeno 216.000 kuna namjenskih proračunskih sredstava”, odgovorili su s Pantovčaka.